美联储加息支持者中坚力量拉克尔10月将卸任

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透华盛顿1月10日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二声明称，该行总裁拉克尔将于今年10月份卸任。拉克尔是美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息最坚定的支持者之一。
现年61岁的拉克尔今年参与政策讨论，但无投票权。
拉克尔在公告中表示，“为美联储服务很荣幸。”
拉克尔2004年就任里奇蒙联邦储备银行总裁将于10月1日卸任，他参与了美联储抗击金融危机以及2007-09年的经济衰退的工作。
拉克尔是今年第二位卸任的美联储决策人士。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将于今年2月份离职。
拉克尔在其任期内以其在政策上的异见而闻名。2006年时他反对美联储的数项决定，因其倾向于加息。2009年时他反对购买抵押支持证券，购买抵押支持证券是美国购债刺激方案的内容之一。(完)
(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”