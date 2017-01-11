美联储加息支持者中坚力量拉克尔10月将卸任

路透华盛顿1月10日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二声明称，该行总裁拉克尔将于今年10月份卸任。拉克尔是美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息最坚定的支持者之一。

现年61岁的拉克尔今年参与政策讨论，但无投票权。

拉克尔在公告中表示，“为美联储服务很荣幸。”

拉克尔2004年就任里奇蒙联邦储备银行总裁将于10月1日卸任，他参与了美联储抗击金融危机以及2007-09年的经济衰退的工作。

拉克尔是今年第二位卸任的美联储决策人士。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将于今年2月份离职。

拉克尔在其任期内以其在政策上的异见而闻名。2006年时他反对美联储的数项决定，因其倾向于加息。2009年时他反对购买抵押支持证券，购买抵押支持证券是美国购债刺激方案的内容之一。(完)