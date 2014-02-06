美联储鹰派官员呼吁加快退出QE步伐

* 普洛瑟希望在年中前结束购债

* 多数派洛克哈特表示应继续每次增加削减100亿美元的速度

路透纽约2月5日 -美国联邦储备委员会(美联储,FED)一位强硬派决策者周三比多数同僚更进一步，称应该比计划速度更快地削减购债规模，在年中以前结束购债。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟对刺激政策的批评不太可能动摇新任主席叶伦和大多数决策者的观点，周三亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特更是增强了多数派立场。

作为中间派的洛克哈特表示，对目前的削减购债步伐感到满意。而普洛瑟的讲话则暗示，如果未来的政策会议继续只是将每月购债额进一步缩减100亿美元，他可能持反对意见。大多数分析师预期美联储将保持目前的缩减步伐。

目前美联储每月购买650亿美元公债和抵押债券，以压低借款成本。美国经济在经历了2007-2009年的衰退后一直复苏缓慢，但在去年底时开始增强。

其在过去两个月中，每月均将所谓的量化宽松政策削减100亿美元，预计将继续保持这样的削减速度，直到在秋季左右完全停止该计划。

但支持上周削减决定的费城联邦储备银行总裁普洛瑟警告，如果在失业率降至6.5%以下的情况下继续保持资产购买计划，美联储将在沟通方面遇到问题。他预计目前为6.7%的美国失业率，将在2014年上半年某个时候降至6.5%以下。

作为今年有投票权的委员之一，普洛瑟认为劳工市场状况“正在快速改善”，而当下仅为1%多一点的通胀率“已经企稳”并料将上升。

“在这种环境下，我们继续购债的时间越长，降低货币政策异常宽松程度的步伐就越可能落后于形势，”他在纽约举行的一个经济研讨会上表示。

“由于经济中的储备充盈，这种失误的成本可能较以往明显更大，会刺激通胀上升，并可能引发金融动荡。”

**美联储内部立场分歧**

除了资产购买以外，美联储还承诺，在失业率跌破6.5%门槛以后的很长一段时间，都将维持利率在近零水准，尤其是如果通胀维持在低位的话。

不过美联储强调，购债和低利率这两项宽松货币政策是彼此独立的。普洛瑟表示，如果经济动能继续增强，那么就像他预期的那样，会隐现“沟通问题”。

“我希望加快缩减购债，以反映经济增强势头，”他说。

“我希望在失业率达到这一门槛前就结束购债，这(失业率降至门槛水准)可能在今年上半年就会实现。”

鹰派人士、达拉斯联储总裁费希尔则支持将购债计划削减200亿美元。不过对分析师所作的调查显示，他们几乎一致预期美联储将在每次会议上都把购债规模削减100亿美元，直到秋季结束购债。

洛克哈特周三强化了这一观点。

“若经济前景没有明显恶化，我认为可以预期还会以这样的步伐缩减购债，到今年第四季彻底结束资产购买计划，”他说。

洛克哈特称，美联储每次会议削减购债100亿美元为“默认模式”，但必要时决策者可调整缩减步伐。

美联储3月18-19日将召开下次政策会议，为今年八次会议中的第二次。但叶伦可能在2月11日和13日的国会证词陈述中明确其立场。(完)

(编译 王洋/李爽；审校 张涛/徐文焰)

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