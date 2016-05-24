美联储官员称利率长期处于过低水平可能有风险

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国利率在过低水平保持过长时间，可能导致未来发生金融不稳定，而市场对加息的预期增强“可能是好事”。他今年是美联储政策制定委员会的投票委员。目前金融市场对美联储6月或7月加息的预期升温，有多位决策人士表示，6月举行的联储政策会议上，升息肯定在考虑之列。图为布拉德。路透