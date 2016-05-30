美联储官员称全球市场似已为美国夏季升息做好准备

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美国联邦储备委员会夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。被问及总统候选人特朗普若当选是否会给货币政策带来改变时，他回答道：“我认为，无论谁当选总统都不会影响美联储政策。我希望，两党都别期望从政治上影响美联储。”路透