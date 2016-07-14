费城联储总裁哈克预计美国今年最多只加息两次

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透费城7月13日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，今年年底前联邦储备理事会(美联储)可能最多升息两次，并略微调降他对货币政策收紧步伐的预期，尽管他认为经济情况“相当稳健”。
哈克上一次公开发表演说是在5月底，当时他预计今年将升息两至三次。从那之后，美国月度就业增长表现为先跌后升；在此期间英国也举行了退欧公投。
哈克淡化英国公投退欧所产生的任何效应。他表示第一季美国经济疲弱主要是因为季节性调整，并预估2017年通胀将触及2%目标，而且美联储将在2018年底前朝着3%加息。哈克加入美联储已有一年时间。
“提到经济前景，我预期今年顶多升息两次可能是合宜的，”哈克表示，不过他今年没有货币政策投票权。
“英国退欧在我风险列表中的排名较低，我预期最多只是造成增长放缓约0.2个百分点的暂时性影响，”他在预先准备的演说中表示。
美联储在12月将利率从近零水平调升，也是将近10年来首度收紧政策。不过自此之后便维持利率在0.25-0.5%，因全球市场与经济数据变动较大。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 白云/龚芳)
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