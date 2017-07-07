美国住房金融体系“不可持续” 应进一步改革--联储理事鲍威尔

路透华盛顿7月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，在由政府支持机构主导的市场，美国住房金融系统仍令纳税人处于风险当中；他呼吁针对“不可持续”的状况展开进一步改革。

他说，10年前对于抵押支持债券信用的怀疑曾引发大萧条以来最严重的金融危机，而现在抵押贷款主要集中在房利美(FNMA.PK)和房贷美(FMCC.PK)手中，导致系统性风险依然存在。

“我们现在几乎处于千载难逢的好时机，”鲍威尔在华盛顿一次会议上称，并指出采取政治行动整顿住房金融市场的窗口恐怕不会长时间开启。

参众两院的重量级议员已开始审视整顿住房金融市场的各项提议，美国财长努钦亦指此为最优先任务。美国政策制定者多年来一直难以通过立法，来对房利美与房贷美实施大刀阔斧的改革。

鲍威尔在美国企业研究院(AEI)发表讲话称，自危机以来美国房价可能已反弹，信贷流动受到更严格的承销标准约束，使得该体系更加安全，尽管“目前的现状可能还不错...但还是难以持续。”

鲍威尔称，美联储不直接参与监管抵押贷款金融，但作为银行体系的监管机构，其确实关注该行业的稳定性。

他说，危机后银行业改革背后的一些规则可能适用于抵押贷款金融，让更多民间资本承担风险，确保没有机构，包括政府发起企业(GSE)是太大而不能倒的。

他指出，尽管政府在住房金融方面可以发挥作用，但其扮演的角色应是降低未来让纳税人救助的可能性。

“我们应促进这个市场的竞争。证券化经济学不需要寡头垄断，”鲍威尔表示。“应尽可能让未来的楼市救助离我们越远越好。”(完)