美国6月就业报告喜人 令分析师思考美联储提前加息可能性

路透华盛顿7月3日 - 美国就业报告令人鼓舞，也让一些经济分析师产生想法，考虑将美国联邦储备委员会(美联储)的升息预估时程提前。不过，多数分析师还是决定静观其变，等待更多数据出炉。

利率期货市场显示，交易员们对美联储明年6月加息的押注略有增加。利率期货走势所隐含的6月加息概率升至58%，数据公布前为51%。

美联储曾暗示过，当决策者感到可以放心加息的时候，仍会把劳动市场松紧情况以及薪资压力作为关键的考量指标。

不过，周四的就业报告强于市场预期，多位经济分析师也随后发布报告，提醒客户要防备美联储提早加息的可能。

劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。

数据还显示，失业时间不少于27周的美国人人数小幅回落，至310万，为2009年2月以来最低水平。

摩根大通首席美国经济分析师Michael Feroli将其对美联储收紧政策的时间预估提前。他在报告中称，“在最近记忆中”摩根大通还是头一次做这样的表态。

摩根大通将美联储升息预期从2015年第四季提前至第三季。Feroli补充说，鉴于就业和通胀数据，明年第二季开始收紧政策似乎是“合理的”。

巴克莱预计美联储将于明年6月首次升息，称该报告不大可能在短期内对美联储政策有太大影响。但巴克莱指出，如果失业率降速继续快过联储预期，而且核心通胀超过央行目标，那么美联储可能提早行动。

汇丰控股维持美联储将在2015年第三季升息的预期不变。

高盛表示，6月非农就业报告显示，美联储升息时间可能早于高盛预期的2016年第一季。

影响预期的关键是长期失业人数和薪资压力。美联储主席叶伦不断重申，就业市场仍有相当规模的闲置劳动力，随着经济复苏，且通胀率低于美联储2%目标之际，那些长期失业人口会重新加入劳动力大军，这将对薪资造成下行压力。但知名经济学家和美联储官员都不认同叶伦的观点。

“薪资成长仍较低，劳动参与率缺乏反弹，将让那些美联储核心鸽派官员感到放松，”美国银行的全球经济研究联席主管Ethan Harris周四表示。

不过Harris补充称，“现在提早升息的风险增加，但美联储官员不太可能因为单一报告就大幅改变预期。”(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 张明钧)

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