综述：美联储乐观看待美国经济 暗示仍准备在今年升息

路透华盛顿1月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。

美联储重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下滑。

在美国联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的政策会议结束后，决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情况将逐渐消失。

“事实上，委员会明显看好当前经济形势及前景，”IHS Global Insight旗下金融分析主管Paul Edelstein称。

联储发布的声明中，基本上回避了欧洲与亚洲经济低迷的情况，仅表示在决定升息时间时，将考虑到“金融与国际形势发展”，这也是自2013年1月以来，联储首度提及全球市场。

联储称，“经济活动以稳健的步伐扩张，”一改之前声明中“以适度步伐扩张”的措辞。“就业市场状况进一步改善，就业岗位强劲增长，失业率降低。”

美国长期公债收益率下跌，因部分投资人将关注焦点放在美联储提及国际形势发展与通胀疲弱方面，这可能令联储措辞与市场预期之间的差距扩大。美元全线走扬。

“光是将国际形势发展列入考量这一点，可能就已被解读为温和表态，债市很可能也是因此上涨，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示，“说到底，底线仍是6月升息，”他并表示，失业率下滑仍是美联储评估的关键指标。

**“保持耐心”**

美联储的立场与许多发达国家央行形成鲜明对比，后者近期相继放宽货币政策，以提振举步维艰的经济，其中以欧洲央行领军，该行启动1兆(万亿)欧元的购债计划，以刺激欧元区经济。

“你应该会想，如果真的要推迟(升息)到2016年，就会着重强调一下国际形势和美元走势了，”富国银行分析师John Silva表示。

政策分歧已推升美元升至数年高位，成为美联储的隐忧，因为美元升值会对美国的出口商和通胀状况带来负面影响。

不少美联储官员已表明可能在年中前后升息，但他们仍保留了更晚采取行动的可能。“委员会认为在开始将货币政策立场正常化之时可以保持耐心，”美联储指出。

美联储承认，通胀下行，进一步远离2%的目标，且基于市场的通胀指标也大幅走低；较之12月的声明，联储此次对通胀状况的评估更加负面。

联储还为通胀评估设定了时间框架，称预计通胀率将在“中期内”逐渐升向目标水平。

美联储官员曾表示，即便通胀率持于较低水平，他们仍可能会上调利率，相信经济成长和就业增加将最终导致价格上涨。他们同时认为首次“升息”后，利率将继续多年保持在远低于正常水平，并将继续促进投资和支出。

美联储在发布该最新政策声明之前，曾于2014年12月做出政策调整。当时美联储首次表示，将在升息问题上保持耐心。美联储主席叶伦当时清楚地表示，“保持耐心”意味着至少为两次会议。

那次声明几乎排除了本月和3月会议采取行动的可能，投资者目前关注，何时“耐心”这一措辞会被弃用，这可能就预示着美联储准备行动了。虽然叶伦表明加息取决于未来经济数据的表现，但6月会议及其例行新闻发布会似乎将成为它采取行动的最早机会。

美联储去年12月表示，其策略与之前的前瞻指引相一致，即在“相当长的时间”内保持利率在近“零”水平不变。但周三的声明未再提及先前的前瞻指引。

四个新的美联储辖区总裁--亚特兰大的洛克哈特、芝加哥的埃文斯、里其蒙的拉克尔和旧金山的威廉姆斯--在本周的政策会议上轮值投票席。除了对通胀持鹰派立场的拉克尔之外，他们大多是鸽派官员，倾向于在2007-2009金融危机之后的整个经济复苏期都维持较低利率。

周三的声明被无异议采纳，这一迹象表明叶伦有能力使新的投票团队达成一致意见。(完)

(编译 许娜/陈宗琦/徐文焰/王颖；审校 郑茵/徐文焰/杜明霞/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。