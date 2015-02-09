今年美国仍料将加息 但通胀和薪资堪忧--亚特兰大FED总裁

路透2月8日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示，他认为美国经济继续成长的强劲力道，足以支持今年晚些时候开始加息，但通胀和薪资增长乏力“令人担忧”。

洛克哈特称，周五公布的非农就业报告强劲，让他相信美国经济“正朝向可持续且理想的健康状态”。他预计2015年和2016年增速将达到3%。

洛克哈特在佛罗里达对商界领袖讲话，谈及加息时间时表示，“我仍认为会在年中或稍晚的时候各项条件将齐备...6月之后应该都有可能。”

但他补充道，当前“也有令人担心的问题”，尤其是失业率下降的同时薪资增长并未加快，而且通胀仍偏低。

洛克哈特后来对记者表示，这可能说明，自然失业率已降至新低。自然失业率是指会引发薪资和物价压力的指标失业率水准。

洛克哈特指出，目前正在对问题进行“积极讨论”，美联储在设法判断，是否需要压低失业率至异常低位，以推升通胀率。

洛克哈特说，“就业情况进展可能不像看起来那么好，”因为数百万人退出就业大军，推低了失业率，而许多人只有兼职可作。

洛克哈特称，他非常需要看到更多迹象表明，能源价格下跌导致近期通胀放缓只是暂时现象。他说，鉴于一些衡量通胀预期的指标也下降，他希望对通胀预期更有信心，才会投票赞成加息。

“通胀和薪资理应表明经济缺口正在弥合，”洛克哈特说，“而实际疲软情况令人担忧。”他今年在美联储政策会议拥有投票权。

这番言论表明洛克哈特的论调略有转变。洛克哈特为美联储中间派人士，很重视需确保就业市场完全恢复至健康水平。最近他对经济成长看法乐观。周五发表这番讲话当天正值美国公布非农就业报告，这份报告可能强化美联储今年晚些时候开始加息的决心。

但与其他美联储官员一样，洛克哈特希望见到迹象显示，全球需求疲弱、美元上扬等因素，不会进一步推低通胀及妨碍美国经济复苏。

他说，美联储的工作目前尤其艰难，因为存在诸多罕见的变数，包括从欧洲经济崩溃的可能，到油价下跌等等。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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