综述：叶伦将迎来关键考验 美联储政策及透明度是国会质询重点

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
路透华盛顿2月24日 - 在本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦于国会的证词陈述会上，议员们预计会提出刁钻尖刻的问题，以求探知有关加息时点的细节，并对美联储政策透明度再度加以审查。
周二的参议院金融委员会以及周三众议院金融服务委员会的会议上，叶伦在其准备妥当的证词中可能不会透露多少信息。不过她对议员所提问题的回答，将会被细细解读，以从中探知其对诸多问题的看法，比如持续低迷的通胀率，停滞的薪资增长，以及她是否仍然认为失业率下降掩盖了就业市场上一直存在的问题。
叶伦能否安然渡过共和党掌控下的国会的质询，同时在今年晚些时候带领美联储迎来历史性的政策变化，此次在参议院的露面将是检验其能力的一次关键考验。
自2006年以来，美联储就一直未加息，而且过去七年美联储大大拓宽了其活动领域，购买了三万多亿美元的资产，并将指标利率保持在零水准附近。
央行内部的保守派及许多国会议员认为，叶伦领导下的美联储，与美国经济改善的步调不一致，议员们可能会要求获知有关政策将何时改变的细节。
最近两次的美联储政策声明稿曾表示，当决定调升短期利率时，美联储将保持耐心。议员们料将逼问叶伦何时将舍弃“耐心”一辞。
“我们猜想她将会描述这些选择的风险，藉此暗示委员会在3月更有可能重申“耐心”一辞，以及6月“开始动作”并不是最有可能的结果，”野村分析师在研究报告中表示。
叶伦还必须搞清楚那些恼人的含糊不明的经济数据。
美国经济持续以良好的速度成长，失业率正在下滑。但通胀已进一步远离美联储2%的目标，疲弱的全球经济则引发了海外问题恐造成美国经济复苏脱轨的风险。(完)
(编译 王洋/戴素萍 审校 李春喜/高琦)
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--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。