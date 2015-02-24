综述：叶伦将迎来关键考验 美联储政策及透明度是国会质询重点

路透华盛顿2月24日 - 在本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦于国会的证词陈述会上，议员们预计会提出刁钻尖刻的问题，以求探知有关加息时点的细节，并对美联储政策透明度再度加以审查。

周二的参议院金融委员会以及周三众议院金融服务委员会的会议上，叶伦在其准备妥当的证词中可能不会透露多少信息。不过她对议员所提问题的回答，将会被细细解读，以从中探知其对诸多问题的看法，比如持续低迷的通胀率，停滞的薪资增长，以及她是否仍然认为失业率下降掩盖了就业市场上一直存在的问题。

叶伦能否安然渡过共和党掌控下的国会的质询，同时在今年晚些时候带领美联储迎来历史性的政策变化，此次在参议院的露面将是检验其能力的一次关键考验。

自2006年以来，美联储就一直未加息，而且过去七年美联储大大拓宽了其活动领域，购买了三万多亿美元的资产，并将指标利率保持在零水准附近。

央行内部的保守派及许多国会议员认为，叶伦领导下的美联储，与美国经济改善的步调不一致，议员们可能会要求获知有关政策将何时改变的细节。

最近两次的美联储政策声明稿曾表示，当决定调升短期利率时，美联储将保持耐心。议员们料将逼问叶伦何时将舍弃“耐心”一辞。

“我们猜想她将会描述这些选择的风险，藉此暗示委员会在3月更有可能重申“耐心”一辞，以及6月“开始动作”并不是最有可能的结果，”野村分析师在研究报告中表示。

叶伦还必须搞清楚那些恼人的含糊不明的经济数据。

美国经济持续以良好的速度成长，失业率正在下滑。但通胀已进一步远离美联储2%的目标，疲弱的全球经济则引发了海外问题恐造成美国经济复苏脱轨的风险。(完)

(编译 王洋/戴素萍 审校 李春喜/高琦)

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