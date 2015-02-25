焦点：美国共和党议员炮轰美联储 叶伦一反常态激烈反击

路透华盛顿2月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问，这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。

叶伦在众议院金融服务委员会作证时，一反通常冷淡自持的表现，展现出自去年2月接掌美联储以来，在公开听证会上最为生动有活力的一面，此为美联储与保守派国会议员间龃龉不断加深的一个迹象。

此次听证会是美联储向国会作半年度经济与货币政策报告的一部分，期间叶伦针对美联储具有自由派倾向的指责予以回击，还对试图打断她的议员进行说服。

叶伦本周分别赴参议院和众议院作证之时，美联储的独立性也遭遇到越来越大的威胁。

已经掌握参众两院控制权的共和党试图加强对美联储的约束。有资深议员曾表示，美联储的监管职权太大，但在制定美国货币政策方面担负的责任又不够。众议院通过了一系列针对美联储的议案，但在民主党控制参议院时期，没有任何一项议案在参议院获得动能。

这种对政治压力预料将增加，国会致力全面监察美联储之际，适逢美联储正准备进行升息和缩减其4.5万亿(兆)美元资产负债表等复杂任务。

叶伦周三作证时的举止和前主席贝南克的形成对照。尽管两位美联储主席都是含蓄的学者，但较之贝南克早期出任联储主席时，叶伦在面对议员尖锐问题时更形不屈不挠。

**恼怒**

在众议院金融服务委员会被问及美联储的意图时，叶伦没有遮掩她的恼怒。

最激烈的答问环节，是在共和党南卡罗来纳众议院议员MickMulvaney向叶伦说，美联储尝试解决诸如长期失业和收入不平等等非美联储负责的问题是“多管闲事”。

“我也谈到这个国家的长期赤字问题和预算问题，它们是你们的责任，不是我的责任，”叶伦回答道。

金融服务委员会几名共和党成员还就叶伦与白宫和财政部长杰克卢的会面向其施压，并试图逼迫叶伦承认她拥护民主党的原则。叶伦曾任克林顿政府的经济顾问，她的美联储主席职务则是由现任总统奥巴马提名，两位总统均出身民主党。

新泽西州众议员Scott Garrett指出，叶伦曾会见偏自由派的团体，而且她的日程安排显示，她会见的民主党人士比共和党要多。

“我们与各种各样的团体会面，”叶伦回击道。“我认为这完全曲解我们的会面安排的性质。”

叶伦周二在参议院金融委员会作证时，与议员之间的交流就平和得多。[nL4S0VY3VI]

几名众议员提到叶伦去年在波士顿就收入不均现象发表的演讲，称这说明她在去年11月的期中选举之前，支持民主党和奥巴马政府。

“我认为，(收入不均)这个问题是在座的每一位都应该关心的，”叶伦回答道。“我并没有在作政治宣示，我是在讨论美国正面对的一个重要问题...我在那次演讲中没有提出任何政策建议。”

一些议员对叶伦同杰克卢的几次会面提出异议，并要求她公开两人之间谈话的文字记录。叶伦称她不会这样做，就好比她会见一位议员时也不会这么做一样。

“美联储是独立的。我不会与财政部或行政部门讨论货币政策或者我们将采取的行动。我们只是在例行讨论经济和金融体系状况，”叶伦称。(完)

(编译 徐文焰/利棣儿；审校 张明钧)

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