一周焦点：美联储的“耐心”是否已经耗尽？

图为欧元和美元现钞。 REUTERS/Stoyan Nenov

路透伦敦3月15日 - 对于经历美元劲升和油价下挫的全球经济来说，本周关注焦点将是美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策会议及其利率方面的想法。

欧洲央行(ECB)在大量印制欧元，而美国则在准备进行首次升息，这种情形导致汇市和新兴市场出现动荡。

欧元兑美元在去年年中的时候触及接近1.40美元的高点，而现在已跌至1.05附近，而且显然在向着平价的方向移动。

美国就业数据连续几个月表现强劲，市场更加预期美联储将放弃对于升息保持“耐心”的承诺，由此暗示将在6月升息。

但美元大涨正在抑制美国出口并降低输入型通胀，可能导致货币政策决策者三思。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德普遍被视为通胀强硬派，上周表示鉴于目前的失业下降趋势，美联储可能面临行动过晚的风险。

其他人则预期，缺乏通胀的情况将占主导。路透对约70位分析师的调查发现，预计6月升息与今年晚些时候首次升息的人数基本相当。

“根据我们的基本假设，通胀持续疲弱，将使得美联储改变其基调，并避免在6月升息，”美银美林资深分析师Michael Hanson表示。

“但美联储似乎尚未准备让步，可能让6月升息继续成为市场参与者心中的最牵挂的事情。”

有一个问题是，尽管世界主要经济体已接受汇率急剧波动在刺激经济成长过程中不可避免，但他们是否将开始抱怨货币竞相贬值。

欧元兑美元自2014年中以来已大幅贬值了25%。

鉴于美联储料将升息而欧洲央行和日本央行则持续发钞，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已对货币政策分歧的风险发出警告。

“因此这可能造成更多的波动，也会对大量借入美元贷款的国家或企业造成汇率冲击，”她表示。

高盛目前预期欧元到2017年底料滑至0.80美元。

**央行活动频繁**

接下来将是央行活动极为频繁的一周。

今年以来已有24家央行放宽货币政策，旨在刺激陷入停滞的经济。

日本央行将先于美联储一天，在周二作出最新政策决定，预计将维持积极的资产购买计划不变。

日本央行决策者继续看好通胀率回升至2%目标的前景，但许多经济学家预测，随着油价疲软推低物价，日本央行在今年某一时候将会再度放宽政策。

也许更耐人寻味的是同样在周二举行的土耳其央行会议。该央行已进入降息模式，但遭到土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)的抨击，后者要求央行采取更加大刀阔斧的举措，尽管该国通胀率处在高位。

因美元强势而承压的土耳其里拉大幅下挫，因投资者质疑该国央行的独立性，以及央行总裁巴士哲(Erdem Basci)的地位是否稳固。

巴士哲与埃尔多安上周会谈以求弥合分歧，即便双方意见仍不统一，可能也已暂时休战。之前埃尔多安谴责任何维护高利率的人都是“卖国贼”，预示达成共识的可能性微乎其微。

瑞士央行即将召开1月宣布惊人之举后的首次政策会议。央行在1月宣布弃守维持三年之久的瑞郎兑欧元上限，震惊了金融市场。

路透调查显示，市场普遍预计瑞士央行将维持利率在零以下至少直到2016年，并可能调降今年的经济增长预期。

挪威预计将降息25个基点至1%，因该国石油行业前景不明。

然而房价迅速上升，所以进一步放松货币政策可能会有加剧资产泡沫的风险。挪威政府已要求金融监管机构出台举措限制资产价格的涨势。

英国5月大选前的最后一次年度预算将成为政治和经济焦点。

英国经济增长稳健且财政状况开始改善，财政大臣欧思邦有空间为赢得大选做出让步。但这与他的撙节承诺相悖。

欧思邦一直在谈论中性预算，这可能给他增加支出留有空间。 (完)

(翻译/审校 张涛/戴素萍/郑茵/张荻/龚芳)

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