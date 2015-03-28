美联储主席叶伦称可能有充分的理据在今年晚些时候升息

路透旧金山3月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。

叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。

“随着经济状况继续改善，可能有充分理据在今年晚些时候上调利率目标区间，”叶伦在旧金山联储货币政策会议上在讲话准备稿中指出。

叶伦还指出，升息的时间和路径将取决于未来公布的经济数据。

“实际的政策路径将随经济状况的发展而不断进行调整，依据实际经济活动和通胀的真实情况和预期发展，收紧货币政策可能加快、放缓、暂停甚至逆转，”叶伦称。

叶伦表示，距离美联储的就业目标仍有“一定的差距”，但对就业市场将在未来数月进一步改善持乐观态度。利率小幅攀升导致就业市场改善进程暂停的可能性很低。

但叶伦称，通胀在向美联储目标靠近方面进展“微乎其微”，通胀低迷的部分原因是油价回落等一次性因素。推迟升息直至通胀逼近2%并非明智之举，但开始升息前，必须对通胀正向2%目标反弹有合理的信心，不过核心通胀率大幅上扬并非升息的前提条件。

她预计，未来几个季度GDP扩张的速度将快于趋势增速。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。