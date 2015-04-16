美国圣路易斯联储总裁要求现在升息 防范资产泡沫

路透华盛顿4月15日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周三表示，失业率下降和美国经济状况改善，说明美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该开始升息。他提到，如果利率维持在过低水平太长时间，存在造成资产泡沫的风险。

布拉德表示，中期来看，预计失业率将降到4%左右，美国经济将保持接近3%的成长率。

“现在可能是美联储开始让美国货币政策正常化的好时机，这样才能设定适宜的政策，符合未来两年经济不断改善的情形，”布拉德在Hyman Minsky年度会议上讲话时表示。他还说，“即使实现了一定的正常化，货币政策也将保持特别宽松”。

布拉德属于货币政策强硬派，他一直表示美联储在维持近零利率方面耐心过度，并称他相信美国经济即将进入繁荣阶段，认为低通胀与美元劲升都是暂时性因素。

“我们希望利率走向能适切地反映美国经济即将到来的荣景期，”布拉德说。他主张很快开始升息，然后缓慢和稳步推进，以确保市场对此做好准备。

布拉德认为，在经济快速增长的情况下持续实施宽松货币政策，会产生各种有害因素，可能导致资产泡沫，危及经济繁荣。他今年不具有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。

他还说，美联储可以先上调利率，如果经济数据显示央行需要撤销这个决议，还可以将利率恢复至近零水平，这是可以接受的。

“我不认为这有什么问题，”他指的是先升息然后如果经济增长下滑再降息。布拉德说，如果有必要，美联储甚至可以恢复购买公债。

上周政策立场强硬的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔也表达了先升息，然后根据数据情况再降息的观点。

布拉德之后对记者表示，如果存在市场需求，他支持扩大美联储的逆回购计划。这种看法与其他几位美联储官员的看法相反，他们认为应保持当前规模，并随着美联储推进升息计划时逐步退出。(完)

(编译 张涛/李春喜 审校 张荻/戴素萍)

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