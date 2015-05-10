调查：美国初级市场交易商继续认为 美联储将在9月升息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月8日 - 周五就业报告显示，美国经济基本形势颇为强劲。报告公布后，华尔街大银行预测，美国联邦储备理事会(美联储)将在9月升息，年底前会升息两次。
调查中18家美国初级市场交易商除两家外其余均预测，美联储今年会升息一次以上。那两家机构预测美联储会在12月开始升息。
调查显示，受访机构普遍认为，联邦基金利率在年底时将达到0.625%，到2016年底时将介于1.25-2.25%之间。
路透周五访问的多数大银行经济学家表示，仍认为9月升息，一位称联储今年秋季升息的机率有所上升。
此前公布的就业报告显示，美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%。不过，尽管报告显示，在首季增速大幅放缓后，第二季初经济成长的潜在动能强劲，但薪资增幅不大以及3月非农就业岗位增幅被下修，令金融市场押后的升息时机预期。
认为联储将在12月加息的两家机构为Jefferies和摩根士丹利。此外，有三家初级市场交易商没有对路透调查作出回应。
本次调查结果与3月中旬调查结论一致，而与3月初时不同，当时16家受访交易商中九家预测会在6月加息。
“我们认为，今天的报告对于9月加息的预估来说属于中性，”摩根大通分析师在周五发布的报告中提及就业数据时这样写道。“从宽松一面来说，疲软的薪资数据应会限制有关6月或7月会议采取行动的紧迫感。从不那么宽松的一面来说，今日上午我们发现劳动力市场在继续降低资源闲置水平。”
3月针对初级市场交易商的调查中，21家中17家预期美联储在9月或更晚加息。只有四家坚持认为升息是在6月。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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