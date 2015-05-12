美联储已制定计划应对债务违约问题--众议员亨萨林

路透华盛顿5月11日 - 美国一名国会议员援引美国联邦储备委员会(美联储/FED)的文件表示，美联储汇总了多项计划，以应对债务违约问题。这些计划中包括安排推迟付款以及向投资者借出现金。

德克萨斯州共和党众议员亨萨林(Jeb Hensarling)在2014年6月写给美国财长杰克卢的信函中表示，他手下的工作人员审视了美联储为应对无力偿债状况而制定的详细应急计划。路透后来看到了这封信函。

亨萨林在信中称，这些文件显示“若(财政部)决定推迟公债还本付息，纽约联邦储备银行打算尽量减轻市场受到的冲击。”这封信函也获得了北卡罗来纳州共和党议员Patrick McHenry的联合署名。

纽约联储拒绝置评。

围绕债务问题的政治争斗，使美国政府在2011年和2013年几乎陷入无钱付账的境地。美国财政部目前又在酝酿取消18.1万亿美元的法定联邦债务上限。

据美国国会Research Office估计，如果国会和白宫无法就提高债务上限达成一致，那么美国政府在10月之前可能将难以支付账单。

亨萨林在信中称，文件还显示美国财政部可挑选要支付哪些债务，如此一来，财政部可能就会把支付公债投资者排在很多其他义务的前面。

财政部坚持称，挑选要支付的账单将是试验性的，也是危险的。

周一稍早，亨萨林就债务上限应急计划传召财政部和纽约联邦储备银行提供相关文件。(完)

(编译 徐文焰/王颖；审校 龚芳)

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