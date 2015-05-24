综述：美国4月基础通胀走坚 支持美联储继续迈向升息

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透华盛顿5月22日 - 美国消费者物价涨速在4月放缓，因汽油价格疲软，不过住房和医疗成本上升提高基础通胀压力，应会使美国联邦储备委员会(美联储/FED)持续向今年稍晚升息迈进。
劳工部周五称，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.1%，3月为上升0.2%。4月CPI较上年同期下跌0.2%，为2009年10月以来最大降幅；3月时下降0.1%。
扣除食品和能源成本的核心CPI上升0.3%，为2013年1月以来最大升幅，3月上升0.2%。
4月核心CPI较上年同期上涨1.8%，涨幅与3月接近。
“在看到更多证据显示实质活动回升前，这些数据减少了美联储推迟升息的余地，”Capital Economics首席分析师Paul Ashworth称。
“9月仍然是最可能的升息时间，不过7月也并不是完全没有可能，尤其若5月和6月的核心CPI强劲上升的话，”他称。
数据公布后美国公债价格下跌，美国股指期货转跌。美元指数上涨。
核心CPI上升可能受到美联储官员欢迎。在经济上半年增长看来迟滞的背景下，他们正在思考货币政策选项。
美联储周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。
最近一系列经济数据疲软--包括4月工业生产和零售销售，这让很多分析师甚至怀疑美联储能否在9月升息。
美联储自2008年12月以来一直维持近零利率，其通胀目标为2%。其追踪的物价指标目前远低于核心CPI。
**美元涨势消退**
美元涨势消退也料使核心通胀持续处于上行趋势。
去年6月至今年3月中旬期间，美元兑其他主要货币累计上涨约15%，之后回吐部分涨幅，现在仅升10%。
“若美元持续下挫，应该会有助于核心商品价格跌势持续放缓，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman称。
上月汽油价格下滑1.7%，3月时增长3.9%。食品价格持平，3月为下滑0.2%。
住房成本上升0.3%，涨幅与3月相似，提振了核心CPI。
住房成本未来几个月可能继续上涨，因组建家庭增加推升了租房需求。再加上劳动力市场趋紧，应会给核心CPI带来上行压力。
医疗成本指数上升0.7%，为2007年1月以来最大升幅。家居用品成本也有所增加，创下2008年9月以来最大增幅。
二手汽车和卡车价格上升0.6%，连续第三个月上升。但空运费用下滑1.3%，3月时下降1.7%。服装价格自12月以来首次下降。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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