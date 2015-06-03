版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 07:44 BJT

美国经济以“温和”至“适度”的步伐成长-美联储褐皮书

路透华盛顿6月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。

美联储在最新公布的褐皮书中称，多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了成长。

美联储称，“达拉斯地区联储指出，油田机械销售仍然疲弱，较上年同期大幅下降。费城联储称，钻探活动降温以及资本支出减少，给天然气和输油管道相关企业造成了负面影响。”

“波士顿联储称，较之之前的预期，油气投资放缓的速度较更快，力度更大。”

美联储称强势美元损及部分产业，对出口销售或资本投资有负面影响。

美联储称房屋库存较低继续限制了部分地区的销售活动。

美联储还指出，多数地区就业小幅增加，多数地区报告薪资小幅上升。美联储称物价稳定或小幅上升。(完)

(编译 母红；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐