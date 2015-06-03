美国经济以“温和”至“适度”的步伐成长-美联储褐皮书

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿6月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。
美联储在最新公布的褐皮书中称，多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了成长。
美联储称，“达拉斯地区联储指出，油田机械销售仍然疲弱，较上年同期大幅下降。费城联储称，钻探活动降温以及资本支出减少，给天然气和输油管道相关企业造成了负面影响。”
“波士顿联储称，较之之前的预期，油气投资放缓的速度较更快，力度更大。”
美联储称强势美元损及部分产业，对出口销售或资本投资有负面影响。
美联储称房屋库存较低继续限制了部分地区的销售活动。
美联储还指出，多数地区就业小幅增加，多数地区报告薪资小幅上升。美联储称物价稳定或小幅上升。(完)
(编译 母红；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。