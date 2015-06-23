美联储理事鲍威尔称今年可能有两次加息

路透华盛顿6月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次降息，一次在9月，一次在12月。

鲍威尔称，他认为今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

“我认为9月会加息，12月还会加息一次，”鲍威尔在参加华尔街日报主办的一次活动时表示。

他说自己的预估错误的机率有50%，并指出，美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。

他认为，经济可能继续增长，现在该是美联储走到经济形势前面的时候了。

“我们在降低失业方面取得了如此大的进展，”鲍威尔说。“目前我们需要为一年后的经济形势做好货币政策方面的准备。”

算上鲍威尔在内，有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。

七位美联储理事和10位地区联邦储备银行总裁对指标联邦基金利率的预估值集中在0.625%左右，意味着9月升息看来有可能。

美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准。

鲍威尔表示，无论什么时候升息，加息的步伐都将是“逐步的”，他把这定义为每年或许是一个百分点。美联储通胀每年召开八次会议。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 孙茉莉)

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