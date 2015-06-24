（更正）美联储理事鲍威尔称今年可能有两次加息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
(更正：因中文译文有误，内文第一段“今年会有两次降息”应为“今年会有两次加息”)
路透华盛顿6月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。
鲍威尔称，他认为今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。
“我认为9月会加息，12月还会加息一次，”鲍威尔在参加华尔街日报主办的一次活动时表示。
他说自己的预估错误的机率有50%，并指出，美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。
他认为，经济可能继续增长，现在该是美联储走到经济形势前面的时候了。
“我们在降低失业方面取得了如此大的进展，”鲍威尔说。“目前我们需要为一年后的经济形势做好货币政策方面的准备。”
算上鲍威尔在内，有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。
七位美联储理事和10位地区联邦储备银行总裁对指标联邦基金利率的预估值集中在0.625%左右，意味着9月升息看来有可能。
美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准。
鲍威尔表示，无论什么时候升息，加息的步伐都将是“逐步的”，他把这定义为每年或许是一个百分点。美联储通胀每年召开八次会议。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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