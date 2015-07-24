调查：美国经济成长料将加快 美联储有望9月升息

路透华盛顿7月23日 - 周四公布的路透调查显示，美国经济继上半年表现低迷后，经济增长料将加快，使得美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以在9月升息。

美国经济今年开局疲弱，第一季GDP环比年率出现萎缩，但第二季温和回升，强化了美联储将升息的看法。

“美联储首次升息将不会等很久，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示，并称9月升息是合适的。

但是鉴于通胀压力温和，美联储收紧货币政策步伐可能是渐进的。路透调查预估中值显示，美国联邦基金利率中值到9月底时为0.375%，到年底时为0.625%，12个月后为1.125%，与6月调查结果相同。

约三分之二的分析师认为，美联储的预期升息路径面临的最大挑战是美国经济意外放缓。八位分析师称，最大挑战是薪资增幅没有大幅上升。还有两位分析师认为目前没什么挑战。

美联储下周将召开政策会议。大多数人称美国经济现在还没有为升息做好准备，原因包括零售销售令人失望、国际市场动荡以及美元升值。

“通胀率仍非常柔和，就业状况的改善程度也没有失业率数据和非农就业数据暗示的那样大，”Hugh Johnson Advisors分析师Hugh Johnson表示。

路透对81位分析师的访查显示，今年美国经济平均增长率料为2.3%，与6月调查结果相同。根据最新路透调查，2015年平均失业率料为目前的5.3%，2016年料降至4.9%，2017年降至4.8%。

美国今年剔除食品和能源的消费者物价指数(CPI)升幅料平均为1.3%，2016年料为1.7%。对其他经济指标的预估与前次调查相比几无变动。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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