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国际财经 | 2015年 7月 30日 星期四 07:38 BJT

交易员仍预期美联储将在12月开始加息

路透7月29日 - 美国短期利率期货周三削减跌幅，之前美国联邦储备委员会(美联储，FED)称，需要看到就业市场进一步改善及对通胀前景更有信心，然后才会开始加息。

期货价格走势表明，交易员整体看法并未改变，即仍认为美联储可能在12月开始加息。

交易员认为12月加息的机率为56%，与美联储发表声明前相当。美联储自2008年12月以来一直维持近零利率政策。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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