美联储柯薛拉柯塔认为没有理由近期加息--CNBC

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿8月28日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，他认为美国没有理由今年加息，除非经济前景有重大变化。
“除此之外，我认为近期加息是不适宜的，近期的意思是一直到2015年底，”柯薛拉柯塔在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示。
柯薛拉柯塔今年年底将离开美联储重返学术领域，他认为通胀率回到目标需要数年的时间，鉴于此考虑采取进一步刺激措施是恰当的。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。