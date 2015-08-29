美联储柯薛拉柯塔认为没有理由近期加息--CNBC

路透华盛顿8月28日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，他认为美国没有理由今年加息，除非经济前景有重大变化。

“除此之外，我认为近期加息是不适宜的，近期的意思是一直到2015年底，”柯薛拉柯塔在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示。

柯薛拉柯塔今年年底将离开美联储重返学术领域，他认为通胀率回到目标需要数年的时间，鉴于此考虑采取进一步刺激措施是恰当的。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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