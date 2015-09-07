焦点：美国就业报告无法让美联储决断 升息与否将取决于市况

路透纽约/里士满9月4日 - 最新的美国就业报告无法确切地说是好或坏到足以帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定本月稍晚是否要升息，使得升息决定将取决于未来几周金融市场的动荡情况。

8月美国新增17.3万个工作岗位，远低于市场预期。但6月和7月的就业增长均上修，8月薪资增幅高于预期且失业率降至七年低位5.1%。

全球金融市场在过去两周因中国经济放缓疑虑而震荡，该报告或许是美联储官员在9月16-17日会议上考虑升息问题之前，最重要及也是最后一份有关美国经济的直接数据。

然该报告令冀望从中寻求线索的人们大失所望。

“这份就业报告...让美联储在决定9月升息与否时，会发现自己身陷 不确定性中，”安联首席经济顾问Mohamed El-Erian在电子邮件中表示。

“在其政策会议之前，美联储需要更加注意全球市场的发展。”

据上周参加怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行总裁会议的美联储决策者称，只有在8月非农就业数据表现相当好，而且市场动荡消退的情况下，他们才会开始升息。

有证据显示就业数据表现较好，例如失业率降至很多央行官员认为的充分就业水平；另外全美薪资和工时增加，表明美国人有更多钱可花。

美股周五大幅下跌，因投资者在估量美联储升息的可能性。油价也下跌。

对于很多人来说，该就业报告只是增强了他们之前对升息时间的预期。

“我认为这是一份表现较好的...就业报告。该报告并未改变货币政策前景，”里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一次零售商会议上说。拉克尔赞成立即收紧货币政策。

但另一些人则强调，8月非农就业岗位增幅较预期少了近5万个。不过，最近三个月每月就业人数平均增幅为22.1万人，外界认为这足以继续推低失业率。

特别是8月份的就业增长数据通常一开始都会低估，之后劳工部会上修增幅。

路透调查显示，华尔街大型银行依然预计美联储今年会加息，但由于全球市场动荡，过去一个月这些银行对9月加息的预期明显降温。

受访的17家美国初级市场交易商(即会参与美国公债标售和纽约联邦储备银行公开市场操作者)中，有10家预计美联储将在今年第四季或之后加息。仅有七家预计美联储会在本月加息，而8月初时作此预期的有13家。

利率期货持仓情况暗示，投资者认为本月加息的机率大约为20%。

美联储副主席费舍尔上周表示，在市场重挫之前“相当有理由”收紧政策，但现在“我们仍在关注形势进展”。

虽然美国整体经济数据依然良好，但美联储希望在其升息之前，能有理由相信通胀将在中期内反弹。美元走强也使得美国物价水准维持在低档。

“真的是通胀因素让他们犹豫不前，(就业报告)实际上不能给他们提供任何此方面的证据，”纽约Jefferies& Co货币市场分析师Thomas Simons称。

美联储的政策决定“将取决于现在到9月会议期间大宗商品的反应如何”，他说，“如果大宗商品反弹并企稳，那么存在(升息)可能；否则我认为不可能升息。”(完)

(编译 戴素萍/汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/许娜/张荻)

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