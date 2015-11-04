美联储理事称政策“非常依赖”未来的经济数据

路透法兰克福11月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德周三在法兰克福举行的会议上表示，美联储政策将非常依赖未来的数据，但由于美元升值，部分条件正在收紧。

布雷纳德称，就业市场的改善非常稳固，经济中的闲置程度降低，但核心通胀率低于目标，且一些通胀补偿指标下滑。

她在欧洲央行主办的这场银行业会议上称，中国经济放缓产生了明显的逆流，美元升值对美国经济构成了拖累。(完)