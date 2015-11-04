美联储理事称政策“非常依赖”未来的经济数据

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福11月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德周三在法兰克福举行的会议上表示，美联储政策将非常依赖未来的数据，但由于美元升值，部分条件正在收紧。
布雷纳德称，就业市场的改善非常稳固，经济中的闲置程度降低，但核心通胀率低于目标，且一些通胀补偿指标下滑。
她在欧洲央行主办的这场银行业会议上称，中国经济放缓产生了明显的逆流，美元升值对美国经济构成了拖累。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。