美国旧金山联储总裁称美联储最重要的是保持独立（更新版）

（新增谈话内容）

路透旧金山11月9日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储最重要的是超然于政治，并将继续保持这种状态。

“保持独立至关重要，”威廉姆斯表示，并称对美联储的批评是民主的一部分，也是可以预料的。“我们专注于经济，专注于达成我们的目标，这不是一个政党性的行为。”

特朗普在竞选时曾数次指责美联储维持低利率是出于政治原因，称美联储主席叶伦的任期到2018年一结束，就将换人。

威廉姆斯在旧金山大学发表谈话时表示，美国经济已接近充份就业，通胀率有望朝美联储的2%目标回升，因此现在是美联储逐步升息的适当时机。

“我觉得，稍微放松油门是合理的，”威廉姆斯称。“我们确实希望让经济火热一段时间，(但)我们不希望让它过热太久。”

美国升息步伐远低于美联储去年的预期，当时多数美联储官员认为2016年将升息四次。

威廉姆斯表示，美联储升息速度不如原先预期，是因为今年以来多数官员改变了他们对中性利率水准的估计，现在认为中性利率水准远远更低，因为受到人口老化及生产力增速缓慢的影响。

“我们并没有做出升息的承诺，”他并称，美联储的决定是根据经济数据。

外界普遍预期美联储今年将升息一次，在下个月的政策会议，威廉姆斯对此支持。(完)