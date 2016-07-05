美联储可耐心等待升息时机 因英国退欧和低通胀--杜德利

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透美国纽约州宾厄姆顿7月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位有影响力的官员周二称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临包括英国退欧等不确定性。
纽约联储总裁杜德利在纽约州宾厄姆顿与商界和社区领袖会面时说，美国经济平均来说还“可以”，但现在断言上月英国退欧公投影响还为时过早。
杜德利是美联储主席叶伦的亲密支持者，他没有说他预计美联储在去年12月开始收紧货币政策之后将在何时升息。但他提醒指出，存在一些观望等待的理由。
“鉴于围绕这一前景的不确定性，加上通胀低于理想水平，这让我们可以多一点耐心，”在美联储决策会议上拥有固定投票权的杜德利称。
“若剔除能源价格，通胀仍较我们希望的水平稍低一些...这允许我们耐心一些，让经济在已有的宽松货币政策下运行，”他说道。“如果通胀上升...我们在货币政策方面很可能可以更激进一些。”
英国6月23日公投决定退出欧盟，这一令人震惊的决定引发金融市场震荡，刺激美元走高。经济学家目前预期，美联储在今年12月甚至明年以前不会再度加息。
杜德利称，美国经济面临的“最大阴云之一”是英国公投，即使目前断言其后果仍“为时尚早”。此番言论与美联储其他官员近期的表态相呼应。
“如果金融市场普遍受到波及，并且引发对于欧盟稳定性的更大质疑，那么会产生更严重的后果。”他说道。(完)
(编译 白云/侯雪苹；审校 杜明霞/徐文焰)
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路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。