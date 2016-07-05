美联储可耐心等待升息时机 因英国退欧和低通胀--杜德利

路透美国纽约州宾厄姆顿7月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位有影响力的官员周二称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临包括英国退欧等不确定性。

纽约联储总裁杜德利在纽约州宾厄姆顿与商界和社区领袖会面时说，美国经济平均来说还“可以”，但现在断言上月英国退欧公投影响还为时过早。

杜德利是美联储主席叶伦的亲密支持者，他没有说他预计美联储在去年12月开始收紧货币政策之后将在何时升息。但他提醒指出，存在一些观望等待的理由。

“鉴于围绕这一前景的不确定性，加上通胀低于理想水平，这让我们可以多一点耐心，”在美联储决策会议上拥有固定投票权的杜德利称。

“若剔除能源价格，通胀仍较我们希望的水平稍低一些...这允许我们耐心一些，让经济在已有的宽松货币政策下运行，”他说道。“如果通胀上升...我们在货币政策方面很可能可以更激进一些。”

英国6月23日公投决定退出欧盟，这一令人震惊的决定引发金融市场震荡，刺激美元走高。经济学家目前预期，美联储在今年12月甚至明年以前不会再度加息。

杜德利称，美国经济面临的“最大阴云之一”是英国公投，即使目前断言其后果仍“为时尚早”。此番言论与美联储其他官员近期的表态相呼应。

“如果金融市场普遍受到波及，并且引发对于欧盟稳定性的更大质疑，那么会产生更严重的后果。”他说道。(完)