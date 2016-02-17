美国波士顿联储总裁称考虑再度升息时应“不慌不忙”

图为2013年4月17日资料图片，显示美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一次会议上发言。 REUTERS/Keith Bedford

路透沃特维尔2月16日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，在考虑再度升息时，美国联邦储备理事会(美联储)应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。

罗森格伦的言论比上月讲话更加谨慎，强调称美联储应该调降去年12月所做的经济预测，因为油价此后持续下跌，而且金融市场动荡且全球经济放缓。

罗森格伦表示，目前而言未来经济增长“面临的不确定性有所增强”，因“近期国际事件使得”通胀率像美联储官员12月中旬预期的那样快速升向2%目标的可能性下降。

美联储去年12月进行了近10年来首次升息。

“如果通胀回到目标水平的速度更加缓慢，就不应急于让货币政策正常化，”罗森格伦称，“应该采取更加渐进的方式来应对海外不利因素及金融市场动荡。”罗森格伦今年在美联储具有投票权，是很有影响力的鸽派人物。

这番讲话让投资者更加认为，全球股市及油价大跌让美联储官员感到紧张，尽管美国经济表现相对稳健。

美联储12月中旬公布的预估显示，今年料将升息四次。

但罗森格伦表示，可能将在3月中旬的政策会议上做出调整，因能源价格下跌且美元升值，将打压春季美国的通胀率。物价持续低迷甚至显示出，美国人的通胀预期“变得更为不确定”，这对任何央行来说都是一个警示。

罗森格伦称，“虽然第四季低迷大多可归因于短期因素...若全球经济真的更为明显疲弱，并传导至美国，我个人认为在经济成长接近潜在增长率前，没有必要加息。”(完)