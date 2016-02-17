美国波士顿联储总裁称考虑再度升息时应“不慌不忙”

德国经济部报告称未来几个月经济将继续上行势头
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透沃特维尔2月16日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，在考虑再度升息时，美国联邦储备理事会(美联储)应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。
罗森格伦的言论比上月讲话更加谨慎，强调称美联储应该调降去年12月所做的经济预测，因为油价此后持续下跌，而且金融市场动荡且全球经济放缓。
罗森格伦表示，目前而言未来经济增长“面临的不确定性有所增强”，因“近期国际事件使得”通胀率像美联储官员12月中旬预期的那样快速升向2%目标的可能性下降。
美联储去年12月进行了近10年来首次升息。
“如果通胀回到目标水平的速度更加缓慢，就不应急于让货币政策正常化，”罗森格伦称，“应该采取更加渐进的方式来应对海外不利因素及金融市场动荡。”罗森格伦今年在美联储具有投票权，是很有影响力的鸽派人物。
这番讲话让投资者更加认为，全球股市及油价大跌让美联储官员感到紧张，尽管美国经济表现相对稳健。
美联储12月中旬公布的预估显示，今年料将升息四次。
但罗森格伦表示，可能将在3月中旬的政策会议上做出调整，因能源价格下跌且美元升值，将打压春季美国的通胀率。物价持续低迷甚至显示出，美国人的通胀预期“变得更为不确定”，这对任何央行来说都是一个警示。
罗森格伦称，“虽然第四季低迷大多可归因于短期因素...若全球经济真的更为明显疲弱，并传导至美国，我个人认为在经济成长接近潜在增长率前，没有必要加息。”(完)
(翻译 张涛/王丽鑫/张荻； 审校 戴素萍/王兴亚)
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透东京5月15日 - 美国西部数据(WD)已经寻求国际仲裁，以阻止合资伙伴日本东芝在未经其同意的的情况下出售芯片业务。这可能干扰东芝急需的资本注入。
路透印尼努沙杜瓦5月15日 - 来宝资源(Noble Resources)首席煤炭分析师周一指出，随着生产增加，预计今年全球煤炭市场供应过剩幅度将达到1,600万吨。