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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 25日 星期一 13:51 BJT

调查：美联储4月将按兵不动 但6月可能再次升息

路透调查显示，美国联邦储备委员会4月政策会议将会维持利率不变，但分析师坚定预期6月升息，年底前再升息一次。受访者几乎涵盖了所有华尔街初级交易商，其中没人预计4月26-27日美国联邦公开市场委员会会议升息。不过利率期货和债市交易商对今年升息似乎不那么确信。路透

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