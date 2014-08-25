焦点：美联储内部压力渐增 要求指明新的政策道路

路透怀俄明州杰克森霍尔8月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员感到压力越来越大，要求他们最快在下个月采取行动，更加明确地承认美国经济取得改善，为近10年来的首次升息舖路。

在一些美联储人士及其顾问看来，经济展现出的强韧表现，加上担心利率维持低位太久会带来的风险，有可能让美联储内部针对改写政策声明爆发一场激烈的争论。

目前还不确定官员们是否会在9月16日和17日的会议上，舍弃其用来抑制升息预期的重要措辞部分，但如果没这么做，10月看来更有可能。

“调整一些措辞，此事已经在考虑中，且未来的会议上应该会讨论，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在接受专访时表示。尽管有少数官员认为要迅速调整，但洛克哈特表示，他认为9月“仍太早”。

就算只是在美联储会后声明中增加、删除或者调整几个词语，也可能冒很大风险。倘若这家全球最有权力的央行与外界沟通出现失误，有可能引发全球市场振荡，在最糟的情况下甚至会令央行无比珍视的经济复苏形势逆转。

当前争议的焦点在于美联储已经保持五个月的承诺，也就是在10月结束资产购买行动后，会在“相当长的时期内”维持近零利率。

另一处在联储内部引发分歧的措辞，就是联储一个月前对于就业市场仍存在“相当多的”闲置劳动力的表述，这暗示即便就业强劲增加且失业率进一步下降，或许也不能促使联储很快收紧政策。

“这一措辞把我们限制在一个很小的范围内，我认为这并不合适，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟在杰克森霍尔央行总裁年会的间隙对路透表示。

普洛瑟并不赞同联储7月末会议后声明中“相当长时期”的措辞。与央行内部其他强硬派官员一样，他表示更倾向于使用“非常简单且基于数据表现的”政策指引，避免涉及明确的时间期限或者日期。

**谨慎看待全球经济成长**

除了难以预料的市场反应之外，美联储主席叶伦还不得不面对难从人愿的全球经济，美国的经济成长可能因此而功亏一篑。

在杰克森霍尔会议上，来自英国、欧洲和日本央行的官员们阐述了本国经济复苏慢于预期的问题，欧洲甚至还面临经济下滑的风险。

叶伦可不希望日后万一经济放缓被迫再去调整，与其这样，还不如冒一冒通胀的风险。这意味着即便措辞有所改变，也不太可能意味着美联储会提早或以快于当前预期的速度加息。

在这种情况下，投资者和美联储核心决策官员预计，在明年年中以前都不会加息。

但正值美联储筹划如何让持续六年的近零利率政策轻轻落幕之际，措辞的调整将意味着政策开始发生微妙的转变。到一定时候，美联储需要删除过去用于描述经济闲置产能的关键词语，提醒市场为货币政策更加趋于正常做好准备。

在周五的演说中，叶伦较往常更着力谈到经济形势或许要比预期更快收紧。加上美联储强硬派要求转变路线的呼声愈发强烈，叶伦的言论表明调整正在酝酿之中。

“除了少数例外，数据基本上让所有人占到偏强硬一方，”参加此次会议的前美联储副主席、普林斯顿大学教授布兰德表示，“整个区间在变，所以中间点在变，(叶伦)也在变。”

美联储7月会议记录披露，数位与会者并不赞同声明中的部分内容，包括关于劳动力市场闲置程度以及可能的升息时间的描述。这种声音只可能越来越大。

叶伦在周五的讲话中也认可，有可能需要很快转变措辞基调。

“鉴于经济逐步靠近我们的目标，联邦公开市场委员会(FOMC)的关注重点自然会转向闲置程度的问题，以及在何种情况下我们应该开始撤回非常规宽松措施，”她说。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰/许娜/王兴亚；审校 郑茵)

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