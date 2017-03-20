美联储官员卡什卡利主张联储继续升息前应先制定缩表计划

路透3月17日 - 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，美国经济在就业和通胀方面的表现仍未达到目标。他是在3月会议上唯一反对美联储升息的官员。

卡什卡利在声明中称，即便数据支持收紧政策，美联储也不应忙于升息，而是先拿出一份详细计划，写明如何以及何时缩减4.5万亿美元的资产负债表。

“宣布缩减资产负债规模的计划，就有可能在一定程度上起到收紧货币环境的作用，”卡什卡利称，这会令升息幅度存在不确定性。“在公布计划并且看到市场的反应后，我们就可以重新把联邦基金利率作为主要的政策工具，同时辅以资产负债表的正常化。”

卡什卡利的态度似乎与美联储主席叶伦和多数联储官员大相径庭，后者希望先把利率调升至远高于零水准，然后缩减资产负债表。

美联储本周调升联邦基金利率目标区间至0.75-1%，叶伦表示，尽管决策者已对如何处理资产负债表进行讨论，但并未达成结论。

美联储多年的购债举措使得资产负债表规模庞大，此举是在利率触底之际刺激聘雇与投资。联储表示这套体系仍在发挥作用，令长期借款成本维持低位。

卡什卡利在声明中表示，由于通胀仍未达到联储的2%目标，劳动力市场还有闲置迹象，因此美联储之前的利率水平是合宜的。

此外，卡什卡利也表示，他认为目前开始升息、从而能够渐进升息的做法没有优势，而这是叶伦认为现在就采取升息行动的主要理由，即使她自己也认为就业有更多改善的空间。这是卡什卡利与美联储主流意见背离的另一迹象。

“如果通胀上升程度超出我们目前的预期，或许就有必要更积极升息，”他表示，“有些人认为与其继续等待、然后不得不采取更积极举措，不如渐进升息。对我来说，某一路径并不见得会明显优于另一路径。”(完)