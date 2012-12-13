美联储做出新的利率承诺 并推出新刺激措施

* 美联储将每月购买850亿美元债券

* 新的购买美国公债行动将扩大资产负债表

* 出人意料宣布采用数字阈值

路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变.

美联储启动新一轮公债购买计划来取代较为温和且即将到期的一项刺激措施,同时还下调了明年经济成长和通胀预估.

美联储在声明中指出,"委员会仍担忧如果没有充足的政策宽松度,经济成长可能不够强劲,不足以使就业市场状况持续改善."

美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期.

在即将于本月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)"方案中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要通过创造新货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.

美联储决策者中有11位投票支持新方案.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔投了反对票,他在今年每次会议中一贯持反对意见.他表示反对购买公债和采纳新的经济阈值.

美联储声明公布后,股市应声扩大涨幅,长期美国公债价格下跌.

"他们认为经济疲弱,正在尽其所能来令经济好转,"Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz表示.

美联储在声明中指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.

决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.但他们也表示,要在长期资产购买计划结束一段时间后才会加息.

11月美国失业率从10月的7.9%降到7.7%,主要是因为工人退出劳动力队伍,因而并不代表就业状况明显改善.

**经济复苏疲弱**

美联储于2008年12月将隔夜利率降到近零水平,并总计购买了约2.4万亿美元债券,以进一步压低借贷成本并刺激经济更强劲复苏.

尽管采取了这些措施,但美国经济成长仍旧低迷.第三季国内生产总值(GDP)环比成长年率为2.7%,但现看似将大幅放缓.周三公布的一项路透调查显示,分析师预期本季经济或仅成长1.2%.

财政悬崖担忧令企业保持谨慎.美联储主席伯南克警告称,跌下"财政悬崖"会令经济陷入新的衰退.

美联储通过设定具体数值目标为决定何时需要加息提供指引,放弃了此前所作出的极低水平借贷成本至少会维持到2015年中期的预估.

官员们并不满意利用日期来提供货币政策指引,并希望新的做法能够帮助金融市场在评估未来的经济数据时,能够正确判断美联储未来可能采取什么政策立场.

美联储官员强调,在决定何时最终升息这一问题上,他们将审视多种指标,而不仅限于失业率和通胀率.

"达到这些门槛将不会立即触发缩减政策宽松,"伯南克在新闻发布会上解释美联储的决定时表示,"任何单项指标都不能全面评估就业市场的状况,因此我们将在就业市场状况的整体背景下来考虑失业率的变化."

一些经济学家对之前设定截止时间的做法持批评意见,他们认为这向公众传达了美联储预计在截止时间之前经济将疲弱的信息.

在一系列新的经济预估中,美联储暗示失业率要到2015年某时才会降至6.5%,而且在这个预测期内,通胀率不会超过2%的目标.

美联储官员仍预计,可以在不推高通胀的情况下,最终将失业率打压至5.2-6%.不过伯南克表示,在失业率跌至这么低的水准之前,就必须开始收紧政策.

美联储预估,明年GDP增幅料在2.3-3.0%之间,低于9月预计的2.5-3.0%.与多数民间预测机构的预估相比,最新预估仍然略显乐观.路透调查走访的分析师预估中值显示,明年美国经济料增长2.1%.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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