分析：低收入工人就业增加或可帮助解答美联储利率决策难题

图为美国洛杉矶一家就业市场举行的招聘会上，求职者在填写表格。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透华盛顿9月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四在考虑美国经济是否为加息做好了准备时，决策官员希望能确信就业状况和失业率数据所表现出来的一样强劲；当前失业率在5.1%。

鉴于不少较为贫困以及受教育程度较低的工人都找到了工作抑或是得到了更大幅度的加薪，似乎有理由感到乐观。

当经济接近充分产出水平时(美联储认为在失业率处于5.0%-5.2%时达到该水平)，美国低收入人群劳动力市场状况往往会加速改善。

这意味着美联储启动加息已经不能再拖。自2008年12月以来，美联储一直将指标隔夜拆借利率维持在接近零水平。

但近期全球金融市场动荡使得不少投资者认为，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周四结束为期两天的会议后将维持利率不变，将加息时间推迟到12月。

市场目前的押注状况反映，周四升息机率为27%。

2007-2009年经济大衰退期间失业率曾高达10%，当时低收入者的情况最为糟糕。美联储主席叶伦7月曾说，衰退“对非洲裔美国人的打击尤其沉重，范围再扩大一些就是冲击到低技能劳动者。”

2008-2009年间，全美有120万黑人失业。到2011年黑人失业率高达16.5%，较全国均值高出7个百分点。

但根据美国劳工统计数据，黑人失业率7月时降到略高于9%，较全国平均水平只高出约4个百分点。

高中以下学历者的就业情况也出现类似回升，这其中约半数是黑人或西班牙裔，其失业率在8月降到7.7%，恰和衰退开始前的水准一样。

“这一迹象表明，我们更接近充分就业，”瑞士信贷驻纽约首席分析师James Sweeney称。

一些分析师认为，美国薪资增长依然乏力意味着经济疲软，激进人士认为这种情况对黑人劳工尤其不利。尽管经济自金融危机后复苏，但黑人依然较为贫困，其失业风险是白人的两倍，一些分析师把这种差异作为敦促美联储维持低利率的依据。

与此同时，当前黑人回归美国劳动力大军的潮流可能暗示就业市场趋紧。在2004年前后也曾出现相似的情况：2001年经济陷入衰退之后，大批黑人离开劳动力市场，而在2004年前后随着就业市场的升温又蜂拥回流。

**劳动参与率提高**

自上次经济衰退后，失业率的下降一般伴随着求职人数的减少。

但劳动力(包括在职者和求职者)数量在过去12个月保持稳定，同期失业率下降了1个百分点。在经济衰退时，有上百万人失去工作，劳动力数量也一度随之减少。

随着就业前景渐趋光明，自去年初以来，那些受失业打击最严重的人群似乎已经开始重返劳动力队伍。

黑色人种的就业参与率上升了大约两个百分点，拉美裔的就业参与率上升约一个百分点。白人的就业参与率呈下降趋势，但降速较前些年更为缓慢。

整体就业参与率在63%略下方持稳，正值25-54岁黄金工作年龄人群的参与率也正趋平稳。

处于职业黄金期的黑人中，就业参与率从去年初开始上升，意味着他们目前的就业恢复程度高于2007年以来美国人整体参与率的平均水平。没有高中文凭的工人，情况也是如此。

低薪岗位的薪资已经开始反弹，这是就业市场趋紧的另一个迹象。娱乐业和酒店餐饮业是美国经济中薪资最低的行业，截至8月的12个月，该行业雇员平均时薪为12.33美元，较此前一年上涨3.1%，超过2%的整体平均涨幅。

过去一年半，各个行业低薪工人的平均周薪也普遍增加。

美国各族群的就业参与率图表：link.reuters.com/beg65w

(完)

(编译 孙国玉/张若琪/王兴亚；审校 徐文焰/郑茵/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。