美国十分接近充分就业 加息步伐取决于经济表现--FED副主席

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透华盛顿8月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。
在接受彭博电视采访时，费舍尔并未对美联储下次加息的时间做置评，但称“我们根据数据来决定步伐”，并表示美国“就业状况非常接近充分就业”。
美联储主席叶伦上周五表示，她认为近几个月升息的可能性增强，而当日稍晚费舍尔的表态，与美联储或在9月政策会议上加息的观点相符合。
当被问及美元问题时，费舍尔表示美元的强势影响到美国通胀及企业获利，但就业市场改善表明经济经受住了这种挑战。
美联储自3月以来就暗示今年可能升息两次，但投资者一直持怀疑态度。
联邦基金利率期货周二的定价显示，下个月升息的机率约为20%，12月升息的机率略超50%。美联储在11月初还有一次政策会议。
美国劳工部将在周五公布月度就业报告。路透调查显示，分析师预期美国8月非农就业岗位增加18万个。(完)
(编译/审校 王洋/王兴亚)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着