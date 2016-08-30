版本:
中国
国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 19:42 BJT

美国十分接近充分就业 加息步伐取决于经济表现--FED副主席

路透华盛顿8月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。

在接受彭博电视采访时，费舍尔并未对美联储下次加息的时间做置评，但称“我们根据数据来决定步伐”，并表示美国“就业状况非常接近充分就业”。

美联储主席叶伦上周五表示，她认为近几个月升息的可能性增强，而当日稍晚费舍尔的表态，与美联储或在9月政策会议上加息的观点相符合。

当被问及美元问题时，费舍尔表示美元的强势影响到美国通胀及企业获利，但就业市场改善表明经济经受住了这种挑战。

美联储自3月以来就暗示今年可能升息两次，但投资者一直持怀疑态度。

联邦基金利率期货周二的定价显示，下个月升息的机率约为20%，12月升息的机率略超50%。美联储在11月初还有一次政策会议。

美国劳工部将在周五公布月度就业报告。路透调查显示，分析师预期美国8月非农就业岗位增加18万个。(完)

(编译/审校 王洋/王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐