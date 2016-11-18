美联储理事布雷纳德称美国“零工经济”模式日益兴盛 或改变就业市场

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透11月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周四指出，“零工”经济在科技助长下兴盛，可能需要美联储重新评估如何解读基本经济数据，及如何判断经济距充分就业有多少差距。
布雷纳德是推迟升息以进一步提振就业增长的重要支持者。她在为主题为“工作的演化”的纽约联储会议准备的讲稿中，未评论货币政策或美国经济前景。
但她对于过去10年临时性工作“急剧增加”的评论，让外界得以一窥美联储对美国就业市场可能的重大改变的想法。
“在货币政策方面，临时性工作增加，影响我们评估充分就业及解读重要就业市场数据的方式，如对于兼职就业的程度和合计工时。”她说。“这对就业市场的影响可能长久持续且非常巨大。”
布雷纳德指出，优步(Uber Technologies)[UBER.UL]和Taskrabbit等允许劳工可按时或按件工作的业者，或可提高就业和劳动力就业参与率。但他们对工作岗位流失、稳定性、生产率，和消费者及储蓄者行为，也有尚不确定的影响，这方面还需进一步研究。
“考虑到临时性工作愈来愈普遍，对家庭福利可能产生的各种影响，公共政策应努力将较大弹性及较低进入门槛等科技进步带来的好处，提升至最大程度，同时应对目前伴随零工就业而产生的风险。”她说。(完)
(编译 张若琪 审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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