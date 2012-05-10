美联储官员就业看法迥异 利率政策意见相左

路透明尼阿波利斯5月9日电---一位美国联邦储备委员会(美联储)高级官员周三称,美联储应考虑最早於今年调升利率,而另一位美联储官员警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托的看法相左表明,美联储围绕应在多长时间维持近零利率存在分歧,而就业前景处於争论的核心.自2008年12月以来,美联储一直维持近零的低利率.

皮亚纳尔托表示:"我们需要进一步的经济成长以创造更多就业机会,从而促使失业率回到6%,我认为这是就业最大化的水平."她是美联储政策决定委员会的投票委员,支持美联储上月承诺在2014年底前维持低利率的决定.

她表示,按照她预计的每年2.5%的经济增长率,美国恢复充分就业可能需要数年时间.

不过柯薛拉柯塔则认为,过去一年里失业率下滑和通货膨胀升温,意味着美联储应收紧政策--并非是要现在就采取行动,但应是在短期内.

"在我看来,在六到九个月之後,我们就应开始考虑启动退出策略了."柯薛拉柯塔表示,他今年未担任美联储政策决定委员会的投票委员."我不认为有新一轮量化宽松的必要."

上周五数据显示,美国4月失业率降至8.1%,因为放弃寻找工作的人数增加.

柯薛拉柯塔称,在他看来劳动参与率下降的持续时间要久于部分同僚的预期,这在部分程度上解释了他认为或需更快加息的原因.

美联储主席伯南克在4月25日表示,货币政策"基本适当".尽管如此,他还是承诺若经济恶化,将推出新一轮公债购买计划.

美国4月非农就业岗位增加11.5万的数据公布後,受访的大型华尔街机构分析师认为,美联储启动新一轮公债购买计划的机率约为三分之一.

最近几周,已有数位联储官员表示强烈反对进一步放松货币政策,不过芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯主张联储需采取更多行动.

柯薛拉柯塔的观点偏向于通胀强硬派,他是敦促联储最快应在今年收回宽松政策的少数人之一.

美联储过去数年已经买入2.3万亿美元长期证券,藉以推低借贷成本.最近一次的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划将在6月底到期.

柯薛拉柯塔也强调了公开透明对货币政策效果的重要性,呼吁联储应采取更多措施来清楚阐明立场.

他表示,沟通政策将有助於联储将通胀控制在2%的目标水平,让联储在其指导原则与行动出现落差时,有责任解释说明.

这也让美联储对政策更能掌控,即使在隔夜拆款利率趋近于零的情况.

"利率不能再低了",柯薛拉柯塔表示."但今天要改变货币政策刺激的一个方式就是影响民众对美联储基金利率将维持如此低位多久,以及美联储基金利率在开始要调升时,升息速度会有多快的预期"

另一方面,费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三没有针对货币政策做出评论.普洛瑟为通胀鹰派.

他反而提到美国"向来韧性十足,"并指出尽管有日本天灾及美国"债务上限失败"等一连串经济上的冲击,去年下半年GDP成长加速.

"无可否认,经济成长并不强健.但过去一年经济成长持续,尽管存在明显风险及内外部逆风,"普洛瑟在一场会议上表示.(完)

--编译 肖群英/洪曦/李婷仪/戴素萍;审校 程琳/艾茂林

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