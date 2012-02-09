美国就业市场好转 第三轮量化宽松可能性下降--美联储官员

* 失业率下滑令美联储下一步举动难以预料

* 采取更多刺激举措并非肯定之事--威廉姆斯

* 进一步放宽政策不合理--拉克尔

路透加州圣拉蒙/纽约2月8日电---美国失业率下滑吸引了美国联邦储备委员会(美联储)两位官员的关注,他们周三表示,就业市场继续改善降低了美联储采取更多刺激举措的可能性.

旧金山联储总裁威廉姆斯和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔指出,最近几个月好於预期的数据令美联储下一步提振经济的举措难以预料.美国失业率已降至8.3%,不过仍处於较高水平.

就业市场好转令投资者热议,猜测美联储最终是否会决定通过扩大资产购买推出第三轮量化宽松举措,即QE3.

威廉姆斯在加州圣拉蒙发表讲话後对记者表示,尽管美联储可能还需增加公债购买以支持疲弱的经济复苏,但就业数据降低了这种可能性.

他还称,美联储进一步的刺激举措"并不确定,若经济真的放缓,或通胀大幅下降,那麽我认为,进一步采取刺激举措的理由更充足,也更明显."

拉克尔指出,意外情况或导致采取进一步的刺激举措,但也表示,"我认为这种可能性很低."

当被问及第三轮量化宽松政策时,拉克尔对美国有线电视新闻网(CNN)称,"若经济数据能够保持现在的势头,我认为根本没有理由进一步采取宽松举措."

在联储内部有关如何提振经济复苏的辩论中,威廉姆斯和拉克尔观点对立.美联储维持近零利率超过了三年,并购买了2.3万亿美元的公债和抵押贷款支持证券来进一步压低借贷成本.

威廉姆斯支持美联储1月25日的决定,即维持"超低"利率至少到2014年底,这也是美联储主席贝南克及核心决策层所推动的举措.在今年政策制定委员会有投票权的委员中,拉克尔是唯一的反对者.

拉克尔属於少数的通胀强硬派,比起失业率高企,他更加担心通胀失控.他表示应在这种情况出现前加息,并称其反对意见部分是因正面的数据所致.

拉克尔称,经济"目前复苏步伐加快."

其他三位联储政策制定者,包括圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、费城联邦储备银行总裁普洛瑟和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也公开表达了对联储有关2014年措辞的反对,但他们今年没有投票权.

**内部争论**

虽失业率已经下滑,但通胀率还在美联储2%的目标下方徘徊,这可能为进一步放宽政策铺平道路.

威廉姆斯称,他认为美国经济今年的增长率将略超过2%,这足以拉低高失业,不过进度将是缓慢的.

"对我而言这并不是满意的结果,"他说道,不过考虑到近期劳动力市场的强势,称"差不多接近我的预期."

威廉姆斯的观点大体符合美联储17位决策者中多数人的看法,这其中包括主席贝南克.贝南克曾指出若失业仍居高不下且通胀持续下滑,那麽美联储就应进一步考虑有所行动.

威廉姆斯称,倘若形势恶化到不得不再进一步购买公债,那麽美联储应购买抵押支持债券(MBS)以提振低迷的楼市,直捣此轮疲弱复苏的中心.

虽有迹象显示美国制造业和消费者支出有所改善,但楼市仍萎靡不振.

美联储越发将楼市视为经济复苏的关键,威廉姆斯是一周内第二位表示,任何进一步的宽松货币政策都应该是购买更多MBS的地区联储总裁.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯上周四称,他将"积极"寻求通过购买此类债券来支持经济.(完)

--编译 李爽/张荻/孙茉莉;审校 王冠中/戴素萍/程琳

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