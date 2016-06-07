焦点：美就业数据和叶伦讲话浇灭近期升息预期 公债空头苦不堪言

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约6月6日 - 美国公债空头过去几天的日子不好过，因其最初建立的大规模空仓受到上周五美国非农就业报告意外疲弱的打击，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一的讲话也未能带来多少安慰。

在5月非农就业报告出炉前的几天，对冲基金及其它大型投机客注意到叶伦等美联储官员暗示，美国经济强劲得足以吸收尽快再度升息的冲击。

美联储升息利空美国公债价格，因此投资者因预期债券价格将下跌而增持美国公债期货空仓。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的交易商持仓报告，截至5月31日，仅芝加哥商业交易所(CME)的两年期公债期货净空仓就创下2007年5月以来的最高水准，约有192,797口合约名义上价值386亿美元。

押注升息的CME欧洲美元利率期货仓位甚至更多，CFTC数据显示，上周净空仓升至816,960口，为2014年10月以来最高。

与较长期公债相比，两年期美债和欧洲美元利率期货对交易员就美联储利率走势的看法更为敏感。

**空头溃退**

上周五公布5月美国就业数据令人质疑立即升息的必要性，美国公债价格随即大涨、收益率(殖利率)下跌，令公债空头受挫。随着损失加剧，空头赶忙平仓。

美国劳工部称，上月非农就业岗位仅增加3.8万个，这低于路透调查分析师预估的增加16.4万个。3月和4月岗位增长被下修，大幅降低即将升息的预期。

公债价格大涨，在很大程度上是因为空头仓皇逃跑。

两年期美国公债收益率周五大跌至0.7840%，跌近11个基点，为2015年9月17日以来最大单日跌幅。

欧洲美元利率期货当天大涨，2018年12月期货EDZ8飙升16.5个基点，为2014年10月15日以来最大单日涨幅。

两年期美国公债和欧洲美元利率期货的未平仓合约周五急剧下降，显示其涨势缘于交易商退出空头头寸。据芝加哥商业交易所(CME)集团，上述未平仓合约周五分别减少了14,899和71,704口。

“他们原本预期美国就业报告强劲，但是最后落空，”道明证券(TD Securities)利率分析师Gennadiy Goldberg称。

“结果出现空头回补推动的大涨，”Goldberg称。

**叶伦周一讲话未能提供支持**

叶伦周一在费城发表演说，但她的讲话未能重燃上周对美联储可能在6月14-15日的政策会议上升息的猜测。

叶伦再度表示，她认为加息宜循序渐进，但并没有提到加息的时间表，并警告称上周五的就业报告值得关注。

“市场已基本排除了6月升息的可能，”R.J. O'Brien and Associates的机构销售副总裁Alex Manzara说。

周一在叶伦讲话后，美国公债价格回吐了上周五的部分涨幅，因叶伦再度表示，经济走强意味着未来可能会升息，尽管她也承认上周五的就业报告令人失望。

叶伦说，美国目前的“正面的经济力量已超过负面因素”，今年稍早的风险已消散。

叶伦还在讲话中说，上周五出炉的5月就业报告令人失望，值得关注，但警告不要对数据本身赋予太多的意义。

“她或许并没有人们担心的那么温和，”加皇资本市场的首席美国经济学家Tom Porcelli说，“她还是非常四平八稳的。”

周一指标10年期公债价格下跌6/32，收益率报1.723%，高于上周五触及的两个月低点1.697%。

美国两年期公债价格下跌1/32，收益率报0.795%。

“今日的信息暗示，叶伦不愿近期内进一步推进利率正常化，但也并未关闭在7月升息的大门，”Jefferies驻纽约的货币市场经济学家Thomas Simons说。(完)