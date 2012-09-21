美联储不应设定明确的失业率目标--布拉德

路透印第安纳州南本德市9月20日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,完全不同意一名美联储官员建议设定明确的失业率目标来指引美国货币政策的看法.

"我已经警告委员会不要使用明确的失业数字,"布拉德向记者表示,暗指美国联邦公开市场委员会(FOMC).

他认为,失业率可能因就业参与率下滑等错误的原因而下降,且美联储应对劳动力市场采取全局观点以指导政策决定.

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四稍早表示,只要通胀没有加剧,美联储就应保持低利率直至失业率降至5.5%. (完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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