美联储不应设定明确的失业率目标--布拉德

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透印第安纳州南本德市9月20日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,完全不同意一名美联储官员建议设定明确的失业率目标来指引美国货币政策的看法.
"我已经警告委员会不要使用明确的失业数字,"布拉德向记者表示,暗指美国联邦公开市场委员会(FOMC).
他认为,失业率可能因就业参与率下滑等错误的原因而下降,且美联储应对劳动力市场采取全局观点以指导政策决定.
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四稍早表示,只要通胀没有加剧,美联储就应保持低利率直至失业率降至5.5%. (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
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路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。