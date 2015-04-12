美联储官员称美国6月升息之后又再降息不丢脸

路透美国佛州萨拉索塔4月10日 - 美联储官员拉克尔周五重申央行应考虑在6月升息。他表示，如果经济数据证明有必要，到时再降息也不丢脸。

“如果我们先升息，而后接着降息至零，或许有些出人意料，但我们应当将利率设在该有的水平上，”里奇蒙联储总裁拉克尔在一场演讲后接受记者提问时说。“我不觉得先升息然后又降息有什么问题。”

拉克尔此次讲话重复了他上月底表达过的政策观点。但他在问答环节了说明了更多有关他立场的细节，并且提到了3月联储政策会议记录。

联储3月的会议记录称，“几位与会者”表示，他们预计将公布的经济数据会支持央行在6月进行多年来的首次升息。这里的与会者是指当时在场的美联储理事会官员和地区联储总裁，而央行投票表决政策的人则指委员会委员。

周五在被问及“几位”具体是多少位时，拉克尔说，那时支持6月升息的人数“占了挺大一部分”，但他没有说一个具体数字。拉克尔是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票成员之一。

最近美国出炉的经济数据大多疲弱，包括不佳的3月非农就业报告。美元大涨和油价下跌亦打压了通胀数据。但拉克尔指出，失业率大降和消费者支出强劲是联储推进升息计划所需要的正面迹象。

“我认为有充分理由相信近期公布的部分经济数据疲弱，只是暂时现象，”拉克尔对记者表示，他提到美元汇价和能源价格的大幅波动，还有恶劣天气影响了第一季美国经济数据的表现。

“我认为需要将眼光放长远一些。我们在决定利率政策的时候需要看穿那点，”拉克尔说。

拉克尔是在全球合作中心(Global Interdependence Center)的一场活动上发表讲话的。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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