美联储官员暗示本月会议不准备放松货币政策

* 布拉德称欧洲动荡允许美联储采取观望立场

* 布拉德称美国前景未明显改变

* 费希尔称内因不足,他不会支持推出QE3

路透圣路易斯6月5日电---两位美国联邦储备委员会(美联储)官员周二暗示,美联储本月稍晚会议不准备放松货币政策,并称经济前景还未恶化到需要采取行动的程度.

有人认为,美联储应采取新的货币刺激举措,以应对疲弱的美国经济数据和欧洲金融紧张情势.而圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对此都不热衷.

"迄今为止2012年前景未发生重大变化,"布拉德在圣路易斯举行的一个会议上说,"此时美国货币政策变动不会改变欧洲情势."

他表示,实际上全球投资者纷纷涌入避险债券,已经打压美国和其他国家利率至纪录低位,这可能给美联储带来一些喘息空间,"一个可能的策略就是索性接受较低的收益率水准,并继续观望美国经济前景."

美国指标10年期公债收益率周二升至1.57%,上周五曾跌至纪录低点1.44%.

费希尔在苏格兰发表的演讲中表示,美联储政策制定者面对近期疲弱的数据"必须保持冷静",拒绝透过更多货币刺激举措解决经济问题.他说,"如果没有爆炸性事件,我不能支持进一步的量化宽松."

费希尔属於美联储官员中的通胀强硬派,而更为中间派的布拉德则强烈支持经济复苏需要时间的看法.

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托对华尔街日报称,周五公布的疲弱美国非农就业数据不足以令美联储采取政策回应.上述言论表明,美联储官员并未准备在6月19-20日的会议上推出进一步的宽松举措.

美联储主席伯南克周四的国会证词、副主席叶伦周三的讲话将为了解最具影响力的联储官员是否也希望按兵不动,提供更为清晰的线索.

**就业报告引燃宽松预期**

美联储在2008年把指标短期利率降至近零水准,并买入2.3万亿美元债券,将美国经济拉出深度衰退并支持经济复苏.

由於经济复苏去年面临停滞风险,美联储开始将资产组合中的较短期债券换成较长期品种,以推低较长期利率.该计划定於本月结束.美联储还有条件承诺将近零利率维持到2014年末.

多数联储官员在最近几周已经暗示,希望保持政策稳定.不过路透对初级市场交易商的调查显示,5月黯淡的非农就业报告点燃了市场对进一步放松货币政策的预期.

部分分析师预计,联储将延长卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,而其他人则认为央行将直接购买债券来扩大资产负债表规模.

当被问及卖短买长计划是否带来任何好处时,费希尔表示,"我对於该计划的效果极为怀疑."

美国就业增长放缓的同时,欧洲债务危机也在加深.欧元区第四大经济体西班牙周二警告称,债信市场的大门对其关闭,七国集团(G7)财经首脑召开紧急会议讨论危机.

即便如此,布拉德仍然警告不要回应过度.

"我认为,如果要我们每当形势变得稍微热络一点,就要作出政策回应,这是没有道理的,"他在圣路易的一次会议上表示.

费希尔表示,美联储不应该跟着华盛顿制定财政政策的人"一起胡闹",後者并没有为企业决策者就监管和预算前景提供足够的确定性.

"除非财政当局能够处理好自己的事情,促使民间部门把央行提供的充足低成本资金用於创造就业,否则货币政策也无能为力."费希尔说到.

"我的看法是,货币政策并不能解决问题--如果这种货币化过程反复地进行,只会让事情更糟."(完)

--编译 杜明霞/张荻/徐文焰/郑茵;审校 徐文焰/孙茉莉/李爽

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