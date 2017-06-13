焦点：美联储6月会议料将升息 释出更多资产负债表缩减计划细节

路透华盛顿6月13日 - 基于美国就业市场趋紧，外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的细节。

美联储周三将结束两日政策会议，预定1800GMT公布决议。美联储主席叶伦预定1830GMT召开记者会。

“升息预期...广受支持，美联储最近一轮的对外沟通又予以强化，”摩根大通经济分析师Michael Feroli指出。

路透调查显示，受访经济分析师压倒性预期美联储本周将指标利率目标区间调升至1.00-1.25%。

美联储在2015年12月展开逾10年来首次政策紧缩周期。若周三升息0.25个百分点，将是继3月升息25基点后，今年第二度升息。

自3月份以来，美国失业率已经降至16年低点4.3%，经济增长似乎也在第一季表现低迷后重新加速。

然而其他经济状况指标的表现却较为杂乱。美联储看重的核心通胀率指标已从今年稍早的1.8%回落至1.5%，投资者也越来越怀疑决策者能否坚持今明两年各加息三次的预期紧缩步伐。

外界越来越怀疑特朗普政府能向美国经济注入多大的财政刺激，而其竞选时承诺的税收改革、放松金融监管、以及基础设施支出，不是停留在纸面上就是在国会遇到阻力。

**聚焦资产负债表**

美联储决策人士周三将展示对自己所做展望的信心如何，届时美联储将公布对经济增长、失业和通胀的最新季度预测，以及他们预期的加息路径。

尽管个别预测可能会反映出对于美国通胀率脱离2%目标的担忧，但鲜少有分析师认为这次美联储的总体预测会有重大变化。

但市场却愈加渴望美联储就缩表计划的时间和细节提供更明确的指引。美联储此前宣布，计划在今年削减其4.2万亿美元的公债和抵押支持证券。这些资产组合多数是在金融危机后为了协助保持低利率并提振经济而购买的。

“如果美联储对今年缩减资产负债表规模动真格，并希望提前对外沟通这些计划，那么时间已经不多了”，凯投宏观经济分析师Michael Pearce称。

美联储会后的政策声明中或叶伦的新闻发布会可能会释出更多细节。美联储曾借助上次政策会议的记录，提及计划暂停更多数量的到期证券的再投资。

按照提议，将对每月可从资产负债表上削减的证券规模设定上限。上限起初会设得较低，但美联储每隔三个月会调高上限，以便更大幅度地缩减持仓。

美联储尚未透露每月削减的上限和季度上调幅度方面的规模。本周会议之后，决策官员今年还将再召开四次会议，预计美联储实际上会在9月或12月进行缩表。(完)