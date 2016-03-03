美国达拉斯联储总裁柯普朗呼吁美联储在升息问题上保持耐心

路透美国德州奥斯汀3月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四呼吁美联储在升息的问题上保持耐心，并提到金融环境收紧对美国经济成长的影响。

他认为，股市下跌、油价下滑以及年初以来美元升值等全球性因素已经对美国经济复苏产生了阻遏影响，其效果类似于升息。

“虽然我相信，过份的宽松是有成本的，会在雇佣、资产配置以及投资决策方面产生失真与失衡问题，但我同时也相信，在眼下这个关键时刻，美联储需要在取消宽松政策的决策上显示出耐心，”柯普朗说。

美联储在去年12月调高利率，为将近10年来首次，同时政策制定者暗示，他们认为今年将再升息四次。

不过全球经济急剧放缓、金融市场震荡与原油供应过剩，令整体形势发生改变。部分美联储官员称，他们现在看到其经济展望面临的风险多于以往。

柯普朗表示，他预期美国经济今年表现将“强韧”，其中消费者支出受到汽油价格下降的提振。他预计今年美国国内生产总值(GDP)增长约1.9%，足以将现为4.9%的失业率进一步推低。

不过他还指出，虽然货币政策依然宽松，但“鉴于全球金融环境收紧”，目前的政策宽松程度“稍微”低于年初水平。

他说，美联储需要认真评估这些因素以及全球经济增长放缓对美国经济的冲击。

然而柯普朗表示，他预计美国经济今年不会陷入衰退，并暗示家庭支出有望增长。

“从全国而言，我们看到的数据说明，消费者处于非常好的状态，”他说。(完)