费城联储总裁：不缩减量化宽松将导致联储信誉受损

路透斯德哥尔摩5月14日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周二警告，若美国联邦储备委员会(美联储,FED)下个月不缩减资产购买，则可能使自身来之不易的信誉受损。

多数分析师预计，由于美国失业率仍居高位且通胀疲弱，美联储不会在下月政策会议上减少每月850亿美元的购债规模。

但费城联储总裁普洛瑟在瑞典的演说中强调了联储的声誉，藉此来说服立场较为温和的联储同侪采取迈向收紧超宽松政策的第一步。

“在劳动市场改善的情况下，若联邦公开市场委员会(FOMC)未能缩减购买资产的规模，将会损及该委员会的信誉，因委员会曾发布声明称，购买资产的速度会对应经济的景况，”普洛瑟称。

尽管美联储主席伯南克和联储19名政策委员中的多数人支持这项对经济的提振措施，但普洛瑟和其他数名所谓的鹰派人士则担心，美联储资产负债表膨胀，未来会产生问题。

普洛瑟称，美联储应认真看待其仅会在劳动市场情况大幅改善前买债的承诺，并且开始缩减购买规模。普洛瑟今年在联储没有政策投票权。

他指出失业平均时间的改善，长期失业情况好转以及工时和薪资指标向好，都说明是时候削减量化宽松计划了。

“如果因为担心让市场失望或意外，而变得不愿削减宽松规模，我们会发现将来我们自己会处于一个非常艰难的境地，”他在一份准备的讲稿中称。

普洛瑟重申，预计美国经济改善的力道将足以支持QE3在年底前结束。

本月的调查显示，15家美国一级交易商中有11家称，预计美联储QE3政策会延续至2014年，其余四家预计会在今年底结束。

普洛瑟还重申，预计失业率将在年底前降至约7%，明年底或降至6.5%下方。他并预期2014年美国GDP成长约3%。(完)

(编译 侯向明; 审校 隋芬)

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