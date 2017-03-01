综述：美联储官员连番就升息发表言论 欲引导市场改变预期

路透加州圣克鲁兹/纽约2月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名官员周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，经济处于充分就业，通胀上升，潜在的减税将带来上行风险。“我个人认为，没有推迟(升息)的必要”。“我认为3月会议很可能讨论升息。”

杜德利今年在美联储利率决策委员会中有投票权，而威廉姆斯虽然没有投票权，但他的观点被认为对同僚较有影响力。

上述讲话引起债市一轮抛盘，两年期公债收益率(殖利率)跃升至12月以来高点。路透数据显示，利率期货行情显示，交易商预计美联储在3月14-15日的会议上有近57%的可能性升息，高于周一稍晚的约31%，以及两周前的约20%。

这些评论--包括费城联储总裁哈克呼吁今年三度升息，都在特朗普总统于国会发表演说前数小时出炉。外界预计特朗普届时将透露关于基建支出计划、减税及监管方面的更多细节。

一连串优于预估的经济数据--包括自2008年以来均低于联储目标的通胀数据升抵2%目标，令美联储内外均拉高今年升息的预期。美联储过去两年每年仅升息一次。

杜德利表示，自11月大选以来，家庭及企业信心大幅上升，金融市场相当活络，我们预计财政政策可望迈向更偏刺激的方向。

威廉姆斯表示，在3月而非6月升息，令美联储今年拥有升息的更多空间，或将超过多数联储决策官员目前认为合适的三次升息。(完)