综述：美联储官员连番就升息发表言论 欲引导市场改变预期

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透加州圣克鲁兹/纽约2月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名官员周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。
纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，经济处于充分就业，通胀上升，潜在的减税将带来上行风险。“我个人认为，没有推迟(升息)的必要”。“我认为3月会议很可能讨论升息。”
杜德利今年在美联储利率决策委员会中有投票权，而威廉姆斯虽然没有投票权，但他的观点被认为对同僚较有影响力。
上述讲话引起债市一轮抛盘，两年期公债收益率(殖利率)跃升至12月以来高点。路透数据显示，利率期货行情显示，交易商预计美联储在3月14-15日的会议上有近57%的可能性升息，高于周一稍晚的约31%，以及两周前的约20%。
这些评论--包括费城联储总裁哈克呼吁今年三度升息，都在特朗普总统于国会发表演说前数小时出炉。外界预计特朗普届时将透露关于基建支出计划、减税及监管方面的更多细节。
一连串优于预估的经济数据--包括自2008年以来均低于联储目标的通胀数据升抵2%目标，令美联储内外均拉高今年升息的预期。美联储过去两年每年仅升息一次。
杜德利表示，自11月大选以来，家庭及企业信心大幅上升，金融市场相当活络，我们预计财政政策可望迈向更偏刺激的方向。
威廉姆斯表示，在3月而非6月升息，令美联储今年拥有升息的更多空间，或将超过多数联储决策官员目前认为合适的三次升息。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 张荻/陈宗琦)
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