美联储3月会议记录料仍辩论退市

路透纽约4月9日 - 美联储公布政策会议记录通常是很例行平常的事情，但1月和2月公布会议记录时，情况却不是这样，因为受到有关何时以及如何停止央行刺激计划的激烈辩论影响。

那场辩论毫无疑问在美国央行3月19-20日会议上还在继续，但本周三将公布的会议记录也许不会像今年初那样能赢得市场的热烈反应，当时长期美国公债收益率大涨至九个月高位。

上个月美联储以11-1的投票结果通过维持每月购买450亿美元公债和400亿美元抵押支持债券的措施不变，在这之后公布的数据显示，美国3月只增加了8.8万个非农就业岗位，为九个月最小增幅。那应会削弱部分官员的观点，即美国经济增速已经快到可以缩减资产购买计划了。

“我想外界的解读会认为美联储会议记录过时了，因为上次会议后公布的一些经济数据已经变差，”加皇全球资产管理公司的首席经济学家Eric Lascelles说。他指出，以伯南克为首的美联储核心决策官员“一直表示，他们不认为就业形势强劲到可以停止刺激措施。”

部分分析师认为，1月出现经济增长趋强的迹象，以及美联储有关刺激措施的辩论暗示政策可能很快转变时，市场的反应过度了。

“我认为市场对就业形势的看法比美联储官员更乐观，”美银美林的资深美国经济分析师Michael Hanson说。“仅两三个月的形势好转不会让美联储改变心意。”

3月底时，芝加哥联储总裁埃文斯表示，今年底之前央行都不大可能缩减资产购买规模，他补充称，他希望先至少连续六个月看到每月就业岗位增加超过20万个。

“那种情况自2000年以来就没有出现过，”美银美林的Hanson说。“这个标准很高。很显然，美联储的核心投票官员支持再继续购买资产一段时间。对于12月和1月的会议记录，大家真的结论下得太早了。”

**持续辩论**

1月初，在会议记录显示联储部分官员希望开始削减资产购买的时间宜早不宜迟后，债券收益率冲高，股票下跌，美元上扬。

Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order称，市场今年初的反应，是因为对数名官员在闭门会议上提出疑虑感到意外。Calvert Investments管理的资产规模有125亿美元。

他表示，但现在这种诧异之情逐渐淡去，“你得在近日数据的背景下去看这些会议记录内容。我们知道他们在进行重大政策辩论，但我认为，这次的市场反应将相当温和。”

平心而论，就业增长有一个月欠佳，可能无法说服强硬派官员转而拥抱美联储的刺激支出举措；何况即便是伯南克也曾暗示，若经济稳步改善，愿意开始减码购债计划。

“我强烈猜想会议记录将反映一股逐渐增强的共识，认为若事态继续改善，或许量化宽松的规模就不需要那么大，”Brown Advisors投资组合经理Thomas Graff。他表示这可能对债券、甚至也可能对股票造成一些压力。Brown Advisors管理的资产规模有300亿美元。

但Graff也指出，投资人不应太快就有太多的期待。慢慢减少购债，或采取伯南克今年曾建议的方式--美联储不出售债券，只要等着数以兆(万亿)美元计的证券期限自然届满--都不会引发利率大幅上升。

“我想很多人都基于利率将迅速扬升的想法而在摩拳擦掌，”他说。“我觉得大家并不重视美联储还有好一段时间会将利率维持在低档的能力和意愿。”(完)

(编译 白云/张若琪 审校 蔡美珍)

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