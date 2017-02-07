美国费城联储总裁称“应当考虑”3月再次升息

2014年10月拍摄的美联储总部大楼的资料图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透圣迭戈2月6日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。

“我仍支持今年升息三次，当然有一个重要前提，取决于经济以及政府政策如何演变，”哈克就金融科技公司监管发表演讲后对记者称。“我认为3月可以考虑再升息25个基点。”

美联储去年12月进行了金融危机以来的第二次升息。多数联储决策者与哈克观点一致，认为今年加息三次是适宜的。路透调查显示，华尔街主要大型银行预计，今年美联储仅会从6月开始升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。

哈克表示，需要看到国内生产总值(GDP)进一步增长，以及就业市场持续增强，才会支持加息，“不光要看就业数据，还要看到薪资和收入持续增长，因为这最终会影响通胀。”今年哈克是美联储利率决策委员会的投票委员。

美国1月就业岗位增幅远超预期，但时薪仅微升0.03美元，表明劳动力市场仍有改善空间，目前尚未对物价构成较大压力。

“我不认为我们现在落后于形势，”哈克补充称。“我希望确保我们不会落后于形势。”

当被问及特朗普的政策可能会对经济产生何种影响时，哈克的回答很谨慎。他说，他目前所见的新政府税赋和基建计划细节还不够多，因而还无法判断这些计划将对增长产生什么影响。(完)