美国费城联储总裁称“应当考虑”3月再次升息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透圣迭戈2月6日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
“我仍支持今年升息三次，当然有一个重要前提，取决于经济以及政府政策如何演变，”哈克就金融科技公司监管发表演讲后对记者称。“我认为3月可以考虑再升息25个基点。”
美联储去年12月进行了金融危机以来的第二次升息。多数联储决策者与哈克观点一致，认为今年加息三次是适宜的。路透调查显示，华尔街主要大型银行预计，今年美联储仅会从6月开始升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
哈克表示，需要看到国内生产总值(GDP)进一步增长，以及就业市场持续增强，才会支持加息，“不光要看就业数据，还要看到薪资和收入持续增长，因为这最终会影响通胀。”今年哈克是美联储利率决策委员会的投票委员。
美国1月就业岗位增幅远超预期，但时薪仅微升0.03美元，表明劳动力市场仍有改善空间，目前尚未对物价构成较大压力。
“我不认为我们现在落后于形势，”哈克补充称。“我希望确保我们不会落后于形势。”
当被问及特朗普的政策可能会对经济产生何种影响时，哈克的回答很谨慎。他说，他目前所见的新政府税赋和基建计划细节还不够多，因而还无法判断这些计划将对增长产生什么影响。(完)
(编译 张荻/汪红英；审校 张涛/张若琪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”