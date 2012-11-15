《热点透视》美联储需要花费一些时间淡出市场焦点

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 程琳

路透纽约11月14日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)淡出焦点还需要一段时间.2008年危机以来频频推出大规模新政策的美联储,表示可能多年内不会升息.现在,美联储又在考虑设定具体的失业率和通胀率目标,作为可能触发政策转变的标准.这是解除困惑的良方.

目前美联储承诺近零利率将保持到2015年,而10月会议记录显示,美联储官员就取消此一指导原则的优缺点进行了辩论.替代方案有,设定可能引发政策转变的经济指标门槛.记录没有具体说明他们青睐哪个指标,但从美联储在就业和通胀方面的双重任务,以及副主席叶伦本周发表的演讲来看,失业率和一些物价指标显然都可能入选.

说短期利率会多年保持较低水平,似乎从来都不是一个很棒的想法,虽然美联储主席伯南克正试图管理市场预期.尽管这只是个预估,但投资者大多会将其看作是承诺,而这会使他们过於安逸.如果引入经济指标门槛,理论上就可能让投资者更警醒,更关注经济现实对美联储政策可能产生的影响.但实践过程中,伯南克的工作可能会因此更加复杂.

首先是门槛选择问题.芝加哥联储总裁埃文斯主张,如果失业率高於7%而通胀率低於3%,短期利率就应当保持在近零水准.他的同事,明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则认为,这两个标准应该是5.5%和2.25%.就算确定下来,伯南克还得让公众相信,这些目标只是会导致美联储重新评估政策,而未必会有行动.如若不然,美联储视若珍宝的灵活性就会有所折损.

试图传递这样的细微差别是有风险的,因为投资者只想要简单的信息.美联储恢复一点神秘感可能更好些.毕竟在2008年危机爆发前,美联储要神秘多了.事实上,让市场不再指望美联储会不断发表评论,几乎可以算作是扭转近几年激进政策的第一步.偶尔不出声,最终可望让市场力量开始再次成为主旋律.(完)

--译文审校 张明钧

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