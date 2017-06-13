纽约联储调查显示5月美国公众通胀预期大幅下滑

路透纽约6月12日 - 纽约联邦储备银行的调查显示，美国通胀预期上个月大跌，其中一项指标触及2016年初以来的低点，调查可能加剧美国联邦储备委员会(美联储/FED)对物价整体低迷的担忧。

周一公布的消费者预期调查显示，5月对未来三年的通胀预期中值降至2.47%，4月为2.91%。该指标降至16个月低点，此前六个月一直在纪录高点附近。

5月对未来一年的通胀预期降至2.59%，触及六个月低点，4月为2.79%。纽约联储并称，受访者对“通胀不确定性”的看法仍处于2013年中期调查开始以来的低位。

通胀预期大幅下滑，是美国物价可能将缓慢上升的迹象，或令美联储每年加息三次左右的步伐放缓。

美联储决策者料于本周会议中升息一码，为六个月来第三度收紧政策，不过通胀疑虑已令市场对进一步升息的预期降温。由于消费者物价指数(CPI)连续两个月表现令人失望，而且联储偏好的指标在目标下方进一步下滑，因此联储决策者目前的语调较为均衡。

美联储理事布雷纳德在近期一次演说中，对通胀指标的前景给出了“喜忧参半”的预期，并指出纽约联储的这项未来三年的通胀预期指标4月“位于逾一年最高水平”。

但纽约联储周一表示，5月指标的下滑是受到所有收入群体的拖累，且低收入家庭下滑幅度最大。这项网络调查由第三方执行，访问约1,200个家庭。(完)