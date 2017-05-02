焦点：美联储5月会议料将维持利率不变 或暗示6月升息

路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。

美联储结束两日会议后，将于周三1800GMT公布政策决定。主席叶伦将不会举行记者会。

多数决策人士的话已说得明白，即美联储对今年再升息两次的预测更有自信，这和前几年的情况大相迳庭。

“如今美联储升息计划受阻的门槛要比之前几年更高，”巴克莱驻纽约首席分析师Michael Gapen在给客户的研究报告中表示。

美联储正处于逾10年来的首次紧缩周期。继去年12月升息25个基点后，今年3月再次升息。

接受路透访查的分析师认为，本周会议美联储采取行动的机率甚微。根据CME Group编制的联邦期货数据显示，投资者预计美联储6月将升息。

利率制定委员会也还在观察特朗普政府税收、支出和监管政策在国会的通过程度。刺激举措将加快美联储升息步伐。

**可能淡然看待疲弱数据**

自从上次会议以来，美国经济数据表现好坏不一。美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长0.7%，因消费者支出几乎停滞。

但是，企业投资大增，以及薪资增速创10年来最快，暗示经济活动将重拾动能。

美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。

分析师大多将第一季经济增长数据疲弱，归因于长期以来1-3月成长率计算的问题，以及3月聘雇受天气影响而回落。

“政策声明不会有太多变动，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示，“我认为他们将对第一季数据疲弱的情况轻描淡写，对劳动力市场多一些关注。”

美联储在下次会议前，还会公布两次就业增长报告。

根据3月会议记录，决策者也做好准备，将在今年某个时点公布联储缩减4.5万亿(兆)美元资产负债表的时间和方式。

本周预计不会公布具体时间表，但可能调整声明的措辞，以显示美联储越来越重视此事。(完)