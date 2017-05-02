焦点：美联储5月会议料将维持利率不变 或暗示6月升息

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。
美联储结束两日会议后，将于周三1800GMT公布政策决定。主席叶伦将不会举行记者会。
多数决策人士的话已说得明白，即美联储对今年再升息两次的预测更有自信，这和前几年的情况大相迳庭。
“如今美联储升息计划受阻的门槛要比之前几年更高，”巴克莱驻纽约首席分析师Michael Gapen在给客户的研究报告中表示。
美联储正处于逾10年来的首次紧缩周期。继去年12月升息25个基点后，今年3月再次升息。
接受路透访查的分析师认为，本周会议美联储采取行动的机率甚微。根据CME Group编制的联邦期货数据显示，投资者预计美联储6月将升息。
利率制定委员会也还在观察特朗普政府税收、支出和监管政策在国会的通过程度。刺激举措将加快美联储升息步伐。
**可能淡然看待疲弱数据**
自从上次会议以来，美国经济数据表现好坏不一。美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长0.7%，因消费者支出几乎停滞。
但是，企业投资大增，以及薪资增速创10年来最快，暗示经济活动将重拾动能。
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
分析师大多将第一季经济增长数据疲弱，归因于长期以来1-3月成长率计算的问题，以及3月聘雇受天气影响而回落。
“政策声明不会有太多变动，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示，“我认为他们将对第一季数据疲弱的情况轻描淡写，对劳动力市场多一些关注。”
美联储在下次会议前，还会公布两次就业增长报告。
根据3月会议记录，决策者也做好准备，将在今年某个时点公布联储缩减4.5万亿(兆)美元资产负债表的时间和方式。
本周预计不会公布具体时间表，但可能调整声明的措辞，以显示美联储越来越重视此事。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞/陈宗琦；审校 徐文焰/李婷仪)
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